Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Bebê de John Legend e Chrissy Teigen morre após o parto

A notícia foi compartilhada pela própria modelo nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 12:30

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 12:30

A modelo Chrissy Teigen e o cantor John Legend seguram Jack, que não sobreviveu após o parto
A modelo Chrissy Teigen e o cantor John Legend seguram Jack, que não sobreviveu após o parto Crédito: Instagram/@chrissyteigen
Chrissy Teigen e John Legend usaram as redes sociais para lamentar a morte do bebê deles após o parto. A modelo havia sido internada na última segunda-feira, 28, após sofrer sangramentos. "Agradeço a todos que têm nos enviado energia, pensamentos e orações positivas. Sentimos todo o seu amor e realmente o apreciamos", escreveu Chrissy na legenda da série de fotos em preto e branco que publicou no Instagram, ainda no hospital.
Ela relata que a família está muito abalada com a perda. "Estamos chocados e com o tipo de dor profunda de que você só ouve falar, o tipo de dor que nunca sentimos antes. Nunca fomos capazes de estancar o sangramento e dar ao nosso bebê os líquidos de que ele precisava, apesar das bolsas e bolsas de transfusões de sangue. Simplesmente não era o suficiente", disse.
Chrissy e John Legend não haviam decidido sobre nomes dos filhos até momentos antes do nascimento, ao saírem para o hospital. "Mas nós, por algum motivo, começamos a chamar esse carinha na minha barriga de Jack. Então, ele sempre será Jack para nós. Jack trabalhou tanto para fazer parte de nossa pequena família, e ele será, para sempre", disse.
A modelo também escreveu um recado para o filho que morreu. "Para o nosso Jack, lamento que os primeiros momentos de sua vida tenham sido recebidos com tantas complicações, que não poderíamos dar a você a casa de que precisava para sobreviver. Nós sempre amaremos você".

Veja Também

Morre Theo Barone, ex-ator pornô brasileiro, aos 26 anos

Morre Jackie Stallone, mãe de Sylvester Stallone, aos 98 anos

Covid-19: morre Parrerito, do Trio Parada Dura, aos 67 anos

Chrissy e John afirmam que são gratos pela vida que têm, pelos filhos Luna e Miles, e por todas as outras coisas. Porém, a perda de Jack causa uma tristeza irreparável. "Todos os dias não estão cheios de sol. Neste mais escuro dos dias, vamos chorar, vamos chorar muito. Mas vamos nos abraçar e amar com mais força e superar isso", concluiu.
A publicação teve mais de quatro milhões de likes e milhares de comentários, inclusive de Kim Kardashian: "Estamos sempre aqui para vocês e amamos muito vocês".
Ver essa foto no Instagram

We are shocked and in the kind of deep pain you only hear about, the kind of pain weve never felt before. We were never able to stop the bleeding and give our baby the fluids he needed, despite bags and bags of blood transfusions. It just wasnt enough. . . We never decide on our babies names until the last possible moment after theyre born, just before we leave the hospital. But we, for some reason, had started to call this little guy in my belly Jack. So he will always be Jack to us. Jack worked so hard to be a part of our little family, and he will be, forever. . . To our Jack - Im so sorry that the first few moments of your life were met with so many complications, that we couldnt give you the home you needed to survive. We will always love you. . . Thank you to everyone who has been sending us positive energy, thoughts and prayers. We feel all of your love and truly appreciate you. . . We are so grateful for the life we have, for our wonderful babies Luna and Miles, for all the amazing things weve been able to experience. But everyday cant be full of sunshine. On this darkest of days, we will grieve, we will cry our eyes out. But we will hug and love each other harder and get through it.

Uma publicação compartilhada por chrissy teigen (@chrissyteigen) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais
Imagem de destaque
Veja como declarar ganhos com imóvel e aluguel no Imposto de Renda
Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados