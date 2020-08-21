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Giovanna Ewbank decide doar leite materno para ajudar bebês prematuros

'Recentemente, descobri que podemos doar o excedente do nosso leite materno, e que qualquer quantidade, por menor que seja, pode ajudar', postou a influenciadora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 17:49

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 17:49

A atriz Giovanna Ewbank, 33, resolveu começar a doar leite materno excedente para ajudar a salvar vidas de bebês pelo mundo.
Em publicação nas redes sociais, ela contou mais sobre o procedimento que ela chamou de "rede de amor". "Recentemente, descobri que podemos doar o excedente do nosso leite materno, e que qualquer quantidade, por menor que seja, pode ajudar a salvar vidas de bebês prematuros. Isso mexeu muito comigo, e me fez querer ajudar esse bebês e suas mães", disse.
Ver essa foto no Instagram

Acho que vcs perceberam o quanto estou amando esse novo momento da minha vida, neh? Tenho descoberto tantas coisas legais sobre o aleitamento... inclusive recentemente descobri que podemos doar o excedente do nosso leite materno, e que qualquer quantidade, por menor que seja, pode ajudar a salvar vidas de bebe?s prematuros. Isso mexeu muito comigo, e me fez querer ajudar esse bebe?s e suas ma?es. Eu escolhi a #Lactare da @eurofarmalab que mante?m, la? em Itapevi, Sa?o Paulo, o u?nico banco de leite privado de uma farmace?utica no Brasil. O #Lactare ja? captou em um ano 500 litros de leite materno, ajudando mais de 350 bebe?s do Hospital público Geral de Itapevi! Na?o e? lindo??? E eu fico ta?o feliz em saber que fac?o parte disso, eu sou uma das ma?es que doa AMOR e leite materno! DOE LEITE E AMOR VC TBM! Vai la? nos meus stories que tem o link pra vc ter mais informac?o?es! ?? #movimentodoeleite #amamentacao #lactare #eurofarmalab #doeleitedoeamor

Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank) em

De acordo com ela, o banco de leite já teria captado mais de 500 litros de leite materno e ajudado 350 bebês. "Eu fico tão feliz em saber que faço parte disso, eu sou uma das mães que doa amor e leite materno", publicou. Além de Zyan, Giovanna e o marido, Bruno Gagliasso, são pais de Titi, 7, e Bless, 5.

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