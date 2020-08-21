Giovanna Ewbank decide doar leite materno para ajudar bebês prematuros

A atriz Giovanna Ewbank, 33, resolveu começar a doar leite materno excedente para ajudar a salvar vidas de bebês pelo mundo.
Em publicação nas redes sociais, ela contou mais sobre o procedimento que ela chamou de "rede de amor". "Recentemente, descobri que podemos doar o excedente do nosso leite materno, e que qualquer quantidade, por menor que seja, pode ajudar a salvar vidas de bebês prematuros. Isso mexeu muito comigo, e me fez querer ajudar esse bebês e suas mães", disse.
De acordo com ela, o banco de leite já teria captado mais de 500 litros de leite materno e ajudado 350 bebês. "Eu fico tão feliz em saber que faço parte disso, eu sou uma das mães que doa amor e leite materno", publicou. Além de Zyan, Giovanna e o marido, Bruno Gagliasso, são pais de Titi, 7, e Bless, 5.