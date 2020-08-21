Giovanna Ewbank decide doar leite materno para ajudar bebês prematuros

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Acho que vcs perceberam o quanto estou amando esse novo momento da minha vida, neh? Tenho descoberto tantas coisas legais sobre o aleitamento... inclusive recentemente descobri que podemos doar o excedente do nosso leite materno, e que qualquer quantidade, por menor que seja, pode ajudar a salvar vidas de bebe?s prematuros. Isso mexeu muito comigo, e me fez querer ajudar esse bebe?s e suas ma?es. Eu escolhi a #Lactare da @eurofarmalab que mante?m, la? em Itapevi, Sa?o Paulo, o u?nico banco de leite privado de uma farmace?utica no Brasil. O #Lactare ja? captou em um ano 500 litros de leite materno, ajudando mais de 350 bebe?s do Hospital público Geral de Itapevi! Na?o e? lindo??? E eu fico ta?o feliz em saber que fac?o parte disso, eu sou uma das ma?es que doa AMOR e leite materno! DOE LEITE E AMOR VC TBM! Vai la? nos meus stories que tem o link pra vc ter mais informac?o?es! ?? #movimentodoeleite #amamentacao #lactare #eurofarmalab #doeleitedoeamor