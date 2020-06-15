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1,88m de altura!

Namorado gato de Flayslane exibe corpão sarado em foto: 'Tô bem'

Fernando Pessiquelli, de 24 anos, é modelo em São Paulo e tem elevado a temperatura da web com fotos sem camisa e com músculos ressaltados nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 10:17

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 10:17

O modelo Fernando Pessiquelli
O modelo Fernando Pessiquelli Crédito: Reprodução/Instagram @ferpessiquelli_
No "BBB 20Flayslane realmente não emplacou no quesito amor, mas fora do reality da Globo a ex-sister tem um namorado que anda elevando a temperatura da web. 
A ex-BBB assumiu o relacionamento com o modelo Fernando Pessiquelli, de 24 anos, e o rapaz recebeu até elogio da cantora paraibana ao surgir sem camisa exibindo o corpão sarado em foto. "Tô bem, hein", escreveu ela, em post do Instagram. 

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Fernando é de São Paulo, onde Flayslane está morando atualmente. Ele tem 1,88m de altura e faz parte do casting de uma agência paulista. 
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??????? #treinoemcasa

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