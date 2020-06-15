Namorado gato de Flayslane exibe corpão sarado em foto: 'Tô bem'

No "BBB 20" Flayslane realmente não emplacou no quesito amor, mas fora do reality da Globo a ex-sister tem um namorado que anda elevando a temperatura da web.
A ex-BBB assumiu o relacionamento com o modelo Fernando Pessiquelli, de 24 anos, e o rapaz recebeu até elogio da cantora paraibana ao surgir sem camisa exibindo o corpão sarado em foto. "Tô bem, hein", escreveu ela, em post do Instagram.
Fernando é de São Paulo, onde Flayslane está morando atualmente. Ele tem 1,88m de altura e faz parte do casting de uma agência paulista.