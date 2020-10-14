Musa fitness diz que emagreceu 5 kg com dieta do sexo sem anabolizantes

A modelo Grasi Mattos Crédito: Reprodução/Instagram @grasimattosoficial

A musa fitness Grasi Mattos resolver ajustar a sua dieta à base de anabolizantes para uma novidade que ela disse que jamais pensou que poderia dar certo: a dieta do sexo. Para fazer valer a pena, ela conta que precisou se dedicar cerca de 3 a 4 horas por dia em sexo para perder 8 mil calorias.

Nessa dieta sexual ela disse incluir refeições saudáveis e equilibradas a cada três horas. "Esse é o meu segredo para horas de imenso prazer, livre de ansiedades, mal humor e tensões", defende.

Para ajudar a moldar o corpo, as refeições da modelo contam com frutas cítricas no café da manhã, macarrão ou arroz integral no almoço, algas e duas taças de vinho no jantar. "A combinação, segundo meu nutrólogo, regulam meu humor, libera hormônios sexuais como estrógeno e progesterona e funcionam como uma verdadeira terapia sexual mais natural possível", fala.