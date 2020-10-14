Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Resultado positivo

Musa fitness diz que emagreceu 5 kg com dieta do sexo sem anabolizantes

Grasi Mattos perdeu cinco quilos em menos de dois meses se submetendo a terapia sexual com três ou quatro horas de sexo por dia

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 09:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 09:53
A modelo Grasi Mattos
A modelo Grasi Mattos Crédito: Reprodução/Instagram @grasimattosoficial
A musa fitness Grasi Mattos resolver ajustar a sua dieta à base de anabolizantes para uma novidade que ela disse que jamais pensou que poderia dar certo: a dieta do sexo. Para fazer valer a pena, ela conta que precisou se dedicar cerca de 3 a 4 horas por dia em sexo para perder 8 mil calorias.
Nessa dieta sexual ela disse incluir refeições saudáveis e equilibradas a cada três horas. "Esse é o meu segredo para horas de imenso prazer, livre de ansiedades, mal humor e tensões", defende. 
Para ajudar a moldar o corpo, as refeições da modelo contam com frutas cítricas no café da manhã, macarrão ou arroz integral no almoço, algas e duas taças de vinho no jantar. "A combinação, segundo meu nutrólogo, regulam meu humor, libera hormônios sexuais como estrógeno e progesterona e funcionam como uma verdadeira terapia sexual mais natural possível", fala.

Veja Também

Fotos: Luciana Gimenez lança linha de lingerie e posa exibindo corpão

"Estou com sequelas", diz Alice Felis, trans capixaba espancada no RJ

Aos 66 anos, Rita Cadillac reclama de fãs que pedem nudes: "Cansa"

A modelo conta que decidiu entrar para a dieta sexual depois de se arrepender de usar anabolizantes. Me arrependo de ter usado porque tive vários efeitos colaterais, muita insônia, alteração de humor, meu cabelo caiu muito, tive muitas espinhas... Não é bom, afirma. Atualmente, Grasi apresenta 5 quilos a menos, que foram perdidos em menos de 2 meses.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados