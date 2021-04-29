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Mumuzinho e Ferrugem animam festa desta quarta (28) no BBB 21

Mumuzinho, que já se apresentou remotamente na edição passada, afirmou que estava ansioso para cantar pessoalmente para os participantes. Ferrugem também não escondeu a ansiedade de cantar ao lado do amigo, que ele diz ter uma sintonia no palco

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 09:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 abr 2021 às 09:24
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Mumuzinho e Ferrugem animam festa desta quarta (28) no BBB 21 Crédito: Instagram | @bbb

A menos de uma semana da final do Big Brother Brasil 21, os cantores Mumuzinho e Ferrugem animam com muito samba a festa dos cinco confinados, na noite desta quarta (28). Fãs assumidos do reality, os artistas prometeram cantar os grandes sucessos das suas carreiras.

Mumuzinho, que já se apresentou remotamente na edição passada, afirmou que estava ansioso para cantar pessoalmente para os participantes. Ferrugem também não escondeu a ansiedade de cantar ao lado do amigo, que ele diz ter uma sintonia no palco.

"Sou muito fã do programa, dos brothers que tanto nos fizeram companhia e entretiveram nossos dias ao longo dessa pandemia. Sem falar da saudade de levar meu pagodinho para o público, ter essa troca de energia", diz Mumuzinho.

Ferrugem fez sua primeira apresentação na final do BBB 18 quando animou a festa dos finalistas do lado de fora da casa, junto com outros artistas. Ele disse que na época o show no programa mudou completamente a vida dele e a carreira.

"As pessoas que não conheciam meu trabalho passaram a conhecer. Só gratidão por esse programa. Como fã, também adoro assistir, estou curtindo para caramba essa edição super diferente, com pessoas muito interessantes. E mais uma vez sendo convidado para cantar, agora na casa, me deixa muito feliz, afirma Ferrugem.

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