Morre Tuck Tucker, diretor de 'Bob Esponja' e 'Padrinhos Mágicos'

O animador Tuck Tucker Crédito: Reprodução/Divulgação

O roteirista, animador e diretor Tuck Tucker, responsável por desenhos como A Pequena Sereia, Bob Esponja, Hey Arnold e Padrinhos Mágicos, morreu no último dia 22 de dezembro aos 59 anos de idade.

Segundo informações do Uol, a notícia foi confirmada por familiares ao Deadline. A causa da morte não foi divulgada.

A família descreveu o animador como "dedicado pai, marido, filho, irmão e tio": "Sabemos que ele foi amado por todos que o conheceram", disseram à publicação.