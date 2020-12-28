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Aos 59 anos

Morre Tuck Tucker, diretor de 'Bob Esponja' e 'Padrinhos Mágicos'

Causa da morte do animador, diretor e roteirista não foi divulgada pela família. Tuck Tucker morreu aos 59 anos de idade no último dia 22

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 10:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 10:32
O animador Tuck Tucker
O animador Tuck Tucker Crédito: Reprodução/Divulgação
O roteirista, animador e diretor Tuck Tucker, responsável por desenhos como A Pequena Sereia, Bob Esponja, Hey Arnold e Padrinhos Mágicos, morreu no último dia 22 de dezembro aos 59 anos de idade. 
Segundo informações do Uol, a notícia foi confirmada por familiares ao Deadline. A causa da morte não foi divulgada. 
A família descreveu o animador como "dedicado pai, marido, filho, irmão e tio": "Sabemos que ele foi amado por todos que o conheceram", disseram à publicação. 

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Tucker começou a carreira como animador da Disney, onde trabalhou em A Pequena Sereia (1989), antes de se destacar na TV, em séries como Rugrats: Os Anjinhos (1991), Ren & Stimpy (1992-1993) e Os Simpsons (1990-1995). 

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