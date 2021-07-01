Morre o fotógrafo Januário Garcia com Covid-19

O fotógrafo e ativista do movimento negro Januário Garcia Crédito: Fernando Pires/Reprodução/Instagram @januariogarciaoficial

Morreu na noite desta quarta-feira (30) o fotógrafo Januário Garcia, aos 77 anos de idade, de Covid-19. Segundo informações do Extra, amigos informaram que o militante do movimento negro teria dado entrada em um hospital para tratar uma pancreatite, quando teria contraído o coronavírus.

Em sua longa carreira como fotógrafo, Januário passou por grandes veículos, como O Globo, Jornal do Brasil, O Dia, A Tribuna e as revistas Manchete, Fatos e Fotos e Revista da Unesco. Também escreveu livros sobre a cultura africana e brasileira e foi presidente do Instituto de Pesquisas da Cultura Negra (IPCN).

Entre as décadas de 1970 e 1980, fez fotos de capas de discos que embalaram trabalhos de artistas como Tom Jobim, Caetano Veloso, Chico Buarque, Fagner, Belchior, Fafá de Belém, Leci Brandão, Raul Seixas e Edu Lobo.

Nas redes sociais, sua morte também repercutiu entre os conhecidos. A cantora Leci Brandão lamentou a perda do colega: "Com muita tristeza, recebemos a notícia da morte desse grande amigo, Januário Garcia, por COVID-19. Januário foi muito importante na minha vida, além de fazer 4 capas de LPs, também propunha os títulos dos discos e dava opiniões sobre o repertório. Foi ele quem me apresentou a musicalidade e as cores do Olodum, além de introduzir na minha vida o pensamento de Lélia Gonzales. Só tenho agradecer a Deus por ter colocado ele na minha vida. Sou muito grata por tudo! Januário Garcia, presente!”

A deputada federal Benedita da Silva também registrou a morte de Januário: “O dia começa cheio de tristeza com a partida precoce do querido Januário Garcia, por causa da covid. Como bem pontua a nota do Centro de Articulação de Populações Marginalizados (CEAP), o "Januário esteve presente na formulação e ativismo de todas as lutas recentes do Movimento Negro construído, por meio do seu trabalho como fotografo, toda a iconografia da memória das nossas conquistas e adversidades. Mestre exemplar e querido, formou gerações de fotógrafos negros, produziu arte sem desvio da sua consciência e da sua responsabilidade com o seu povo. " Estará sempre presente nos nossos corações. Que Deus conforte o coração da família, amigos e companheiros de luta!”, postou nas redes sociais.

Capa de disco de Leci Brandão feita pelo fotógrafo Januário Garcia Crédito: Site Januário Garcia/Reprodução