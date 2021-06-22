Morre Joanne Linville, atriz de "Star Trek", aos 93 anos

Joanne Linville, conhecida por interpretar uma comandante romulana em Star Trek, morreu no último domingo (20), em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 93 anos de idade. A morte foi confirmada pela agente da atriz à Variety nesta segunda (21).
Em comunicado oficial à imprensa, sua agente destacou que “Linville viveu uma vida plena. Aquele cujo espírito, paixão pela arte e pela vida foram uma inspiração para todos os que tiveram o prazer de conhecê-la”.
Linville se casou com o diretor Mark Rydell em 1962 e teve dois filhos, Amy e Christopher Rydell. Os dois também são atores.