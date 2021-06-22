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Luto no cinema

Morre Joanne Linville, atriz de "Star Trek", aos 93 anos

Agente da artista emitiu comunicado à imprensa e confirmou a morte da atriz de 93 anos de idade nesta segunda (21), em Los Angeles, nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2021 às 09:02

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 09:02

Joanne Linville, atriz de
Joanne Linville, atriz de "Star Trek" Crédito: Reprodução
Joanne Linville, conhecida por interpretar uma comandante romulana em Star Trek, morreu no último domingo (20), em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 93 anos de idade. A morte foi confirmada pela agente da atriz à Variety nesta segunda (21). 
Em comunicado oficial à imprensa, sua agente destacou que “Linville viveu uma vida plena. Aquele cujo espírito, paixão pela arte e pela vida foram uma inspiração para todos os que tiveram o prazer de conhecê-la”. 

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Linville se casou com o diretor Mark Rydell em 1962 e teve dois filhos, Amy e Christopher Rydell. Os dois também são atores. 

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