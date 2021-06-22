Morre Joanne Linville, atriz de "Star Trek", aos 93 anos

Joanne Linville, atriz de "Star Trek" Crédito: Reprodução

Joanne Linville, conhecida por interpretar uma comandante romulana em Star Trek, morreu no último domingo (20), em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 93 anos de idade. A morte foi confirmada pela agente da atriz à Variety nesta segunda (21).

Em comunicado oficial à imprensa, sua agente destacou que “Linville viveu uma vida plena. Aquele cujo espírito, paixão pela arte e pela vida foram uma inspiração para todos os que tiveram o prazer de conhecê-la”.