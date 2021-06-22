Pavanelli se hospeda nas Maldivas em resort com diária de até R$ 8,5 mil

Flávia Pavanelli é mais uma das celebridades que se rendeu aos encantos das Maldivas. Ela desembarcou no paraíso das praias nesta terça (22) e optou por ficar hospedada no Lux South Ari Atoll, um resort que conta com cabanas individuais que, em alta temporada, podem ter diárias de quase 2 mil dólares, o equivalente a algo em torno de R$ 8,5 mil.
A influencer está registrando todos os momentos dos dias de relax pelos stories do Instagram e deixando os fãs babando com a mordomia.
Na recepção do hotel de luxo, Flávia ainda mostrou que se submeteu a um exame de PCR para validar seu teste negativo para Covid-19 para poder entrar na ilha.