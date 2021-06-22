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Pavanelli se hospeda nas Maldivas em resort com diária de até R$ 8,5 mil

Influenciadora e atriz desembarcou na ilha nesta terça (22) e teve que se submeter a exames no hotel de luxo para comprovar resultado negativo para Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2021 às 08:54

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 08:54

A influenciadora Flavia Pavanelli
A influenciadora Flavia Pavanelli Crédito: Reprodução/Instagram @flaviapavanelli
Flávia Pavanelli é mais uma das celebridades que se rendeu aos encantos das Maldivas. Ela desembarcou no paraíso das praias nesta terça (22) e optou por ficar hospedada no Lux South Ari Atoll, um resort que conta com cabanas individuais que, em alta temporada, podem ter diárias de quase 2 mil dólares, o equivalente a algo em torno de R$ 8,5 mil. 
A influencer está registrando todos os momentos dos dias de relax pelos stories do Instagram e deixando os fãs babando com a mordomia. 

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Na recepção do hotel de luxo, Flávia ainda mostrou que se submeteu a um exame de PCR para validar seu teste negativo para Covid-19 para poder entrar na ilha. 

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