Pavanelli se hospeda nas Maldivas em resort com diária de até R$ 8,5 mil

Flávia Pavanelli é mais uma das celebridades que se rendeu aos encantos das Maldivas. Ela desembarcou no paraíso das praias nesta terça (22) e optou por ficar hospedada no Lux South Ari Atoll, um resort que conta com cabanas individuais que, em alta temporada, podem ter diárias de quase 2 mil dólares, o equivalente a algo em torno de R$ 8,5 mil.