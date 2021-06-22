Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ganhou peso

Ex-galã de "A Múmia" surge irreconhecível para viver personagem de 270 kg

Brendan Fraser é lembrado por 'A Múmia' e 'George, o Rei da Floresta'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2021 às 08:35

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 08:35

O ator Brendan Fraser
O ator Brendan Fraser Crédito: Reprodução/Instagram @brendan__fraser
O ator Brendan Fraser, 52, chamou a atenção ao aparecer no último final de semana no festival de Tribeca, em Nova York. Ele estava com um visual bem diferente do que exibiu em filmes como "A Múmia" (1999) e "George, o Rei da Floresta" (1997).
Porém, o novo físico tem uma explicação. Fraser ganhou peso para protagonizar o filme "The Whale" (a baleia, em tradução livre). A trama conta a história de um homem de 272 kg que tenta se reaproximar da filha enquanto luta contra a obesidade.
O longa será dirigido por Darren Aronofsky. Ainda não há data confirmada de lançamento.
Fraser está afastado de Hollywood há alguns anos. Em 2018, o ator contou que isso se devia a uma depressão desenvolvida após ter sido vítima de um abuso sexual por parte de Philip Berk, que era presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. O fato teria ocorrido em 2003.

Veja Também

Capixaba nega traição e assume affair com Eduardo Costa: “Conhecendo melhor”

Anitta culpa Bolsonaro pelas 500 mil pessoas mortas por Covid no Brasil

"Futuro só o Boninho conhece", diz Ana Clara sobre apresentar o BBB

O ator tem três filhos do casamento com a também atriz Afton Smith. Eles ficaram juntos entre 1998 e 2008.
Nos últimos anos, ele também teve diversos problemas de saúde. Ele precisou fazer cirurgias nas costas, nos joelhos e cordas vocais. Sem conseguir trabalhar, ele revelou que não conseguia sequer pagar a pensão dos filhos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia
Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina
Festival em Colatina terá concurso de apresentação artística; veja como participar
Concurso de viola em Colatina terá prêmio de até R$ 7 mil; veja como participar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados