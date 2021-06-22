Ex-galã de "A Múmia" surge irreconhecível para viver personagem de 270 kg

O ator Brendan Fraser Crédito: Reprodução/Instagram @brendan__fraser

O ator Brendan Fraser, 52, chamou a atenção ao aparecer no último final de semana no festival de Tribeca, em Nova York. Ele estava com um visual bem diferente do que exibiu em filmes como "A Múmia" (1999) e "George, o Rei da Floresta" (1997).

Porém, o novo físico tem uma explicação. Fraser ganhou peso para protagonizar o filme "The Whale" (a baleia, em tradução livre). A trama conta a história de um homem de 272 kg que tenta se reaproximar da filha enquanto luta contra a obesidade.

O longa será dirigido por Darren Aronofsky. Ainda não há data confirmada de lançamento.

Fraser está afastado de Hollywood há alguns anos. Em 2018, o ator contou que isso se devia a uma depressão desenvolvida após ter sido vítima de um abuso sexual por parte de Philip Berk, que era presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. O fato teria ocorrido em 2003.

O ator tem três filhos do casamento com a também atriz Afton Smith. Eles ficaram juntos entre 1998 e 2008.