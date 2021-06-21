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Reality

"Futuro só o Boninho conhece", diz Ana Clara sobre apresentar o BBB

O nome da ex-BBB tem sido cotado pelos internautas para substituir Tiago Leifert no comando do "Big Brother Brasil" (Globo)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jun 2021 às 16:04

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 16:04

Ana Clara, 24, tem sido um dos nomes cotados pelos internautas para assumir o "Big Brother Brasil" (Globo) caso Tiago Leifert, 41, não possa mais comandar o programa. O apresentador foi deslocado para os domingos enquanto Luciano Huck, 49, prepara o programa que vai substituir o "Domingão do Faustão".
"Vocês estão matando o Tiago tão rápido, gente, ele acabou de nascer", brincou durante entrevista à revista Marie Claire. "Não sei, o futuro só o Boninho conhece."
A ex-BBB Ana Clara vai ganhar um programa na TV Globo
Ana Clara é cotada pelos internautas como substituta de Tiago Leifert no BBB Crédito: Ana Clara/Instagram
"Com certeza seria bacana", admitiu Ana Clara. "Vivo a minha profissão visando crescer sempre e minha vontade é sempre aumentar minha responsabilidade, meu conhecimento."
Na última edição do reality show, a ex-BBB comandou o Bate-Papo BBB, com entrevistas com os eliminados logo que eles saíam da casa. A repercussão na internet foi grande e ela foi bastante elogiada pelo tom doce mas incisivo.
Tanto que acabou ganhando um programa na grade da emissora, o "Plantão BBB", para falar sobre as novidades do reality. No momento, Ana Clara apresenta atrações na internet sobre os programas "No Limite" e "The Voice Kids".

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OUTROS PROGRAMAS

Para a apresentadora, o BBB não é o foco principal. "Existem muitos programas que podem ser um novo lugar para eu assumir", avaliou. "Mas é tudo muito novo e recente, e eu não mando em nada."
Ela diz que pretende continuar fazendo seu trabalho e revelou qual é sua ambição. "O próximo passo é continuar trabalhando muito e ter um programa diário, quero muito realizar isso, tenho muita vontade", revelou. "Ao vivo, porque gosto de fazer televisão assim, é um objetivo para realizar lá pra frente."

RÁPIDA ASCENSÃO

Ana Clara lembrou que ainda é nova e que sua ascensão profissional ocorreu muito rapidamente. "Cheguei a lugares que não imaginei chegar tão cedo", confessou. "Eu sou muito nova, tenho só 24 anos. Tenho medo de não ser levada a sério por ser mulher e muito jovem."
Apesar disso, ela diz que confia na avaliação da direção da Globo. "Algo que me conforta muito nessa situação é acreditar que as pessoas que me colocaram ali confiam no meu trabalho", avaliou. "O Boninho sabe quem é bom e quem não é. Não duvido do meu potencial quando as pessoas me colocam no lugar onde elas acham que eu devo estar."

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