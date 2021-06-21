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Bruno Miranda

Ator de Borat de "Amor e Sexo" recebe alta após nova cirurgia

De acordo com o ator, os médicos não esperavam que a extensão dos pontos abertos estivesse tão comprometida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jun 2021 às 15:10

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 15:10

Bruno Miranda (Borat) no programa Amor & Sexo da Globo
Bruno Miranda (Borat) no programa Amor & Sexo da Globo Crédito: Globo/Divulgação
Bruno Miranda, conhecido como 'Borat' do programa Amor e Sexo, da TV Globo, teve de passar por uma nova cirurgia nesta semana. Em novembro de 2020, ele levou dois tiros durante uma confusão de trânsito e precisou ser internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele ficou mais de 20 dias em estado grave.
Neste sábado, 19, ele explicou, em uma série de stories no Instagram, que teve de passar por uma nova intervenção, após os pontos da cirurgia anterior terem se rompido. "Tive que passar por essa cirurgia. Meus pontos internos estavam todos abertos. Mais de 13 centímetros aberto. Na verdade, 13 por 11, uma parada absurda! Poderia sair para fora, empurrar meu intestino, meus órgãos para fora. Eu tive que fazer a cirurgia", explicou.

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De acordo com o ator, os médicos não esperavam que a extensão dos pontos abertos estivesse tão comprometida. "Passando para avisar que estou bem. Tivemos umas surpresas na cirurgia dificultando-a, mas graças a equipe maravilhosa deu tudo certo! O mais importante é que mesmo com dor, é estar com sorrisão no rosto!", escreveu Miranda na legenda da foto em que aparece, na cama de hospital, sorrindo.

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