Bruna Surfistinha sobre sexo durante gravidez: "Posições incomodam"

A empresária e escritora Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha: à espera de Maria e Elis Crédito: Rocywood/Reprodução/Instagram @bsurfistinhaoficial

Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, está na reta final da gravidez de suas gêmeas, Maria e Elis. Elas devem chegar em setembro para a família e, até lá, a escritora vem se adaptando com a gestação, inclusive, durante o sexo nessa circunstância.

Em uma entrevista ao podcast Versão Mãe, ela garantiu que o sexo na gravidez não é uma obrigação e que há posições que incomodam.

"Eu engordei 15 quilos, mas estou super bem. Glicemia, ok... A única coisa é que estou com anemia, mas estou me cuidando. Não é uma anemia forte. Está super controlada. (Estou) muito saudável", lembrou ela, que é casada com Xico Santos.