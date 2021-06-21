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Bruna Surfistinha sobre sexo durante gravidez: "Posições incomodam"

Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, está na reta final da gravidez das gêmeas Maria e Elis. Em entrevista a um podcast, abriu o jogo sobre sexo durante a gestação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2021 às 09:11

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 09:11

A empresária e escritora Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha: à espera de Maria e Elis
A empresária e escritora Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha: à espera de Maria e Elis Crédito: Rocywood/Reprodução/Instagram @bsurfistinhaoficial
Raquel Pacheco,  conhecida como Bruna Surfistinha, está na reta final da gravidez de suas gêmeas, Maria e Elis. Elas devem chegar em setembro para a família e, até lá, a escritora vem se adaptando com a gestação, inclusive, durante o sexo nessa circunstância. 
Em uma entrevista ao podcast Versão Mãe, ela garantiu que o sexo na gravidez não é uma obrigação e que há posições que incomodam. 
"Eu engordei 15 quilos, mas estou super bem. Glicemia, ok... A única coisa é que estou com anemia, mas estou me cuidando. Não é uma anemia forte. Está super controlada. (Estou) muito saudável", lembrou ela, que é casada com Xico Santos. 

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"Para as mulheres não se sentirem obrigadas. Tem que continuar mantendo sexo por elas. Se não tiver vontade, está tudo certo", finalizou. 

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