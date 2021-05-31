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Força, Whindersson e Maria Lina!

Morre filho de Whindersson Nunes e Maria Lina, João Miguel

Bebê nasceu prematuro de 22 semanas no último sábado (29) e estava com a saúde debilitada. Assessoria do casal confirmou a morte nesta segunda (31)

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 11:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2021 às 11:37
Whindersson Nunes postou foto com a mão do filho, João Miguel, assim que ele nasceu
Whindersson Nunes postou foto com a mão do filho, João Miguel, assim que ele nasceu Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
Morreu nesta segunda-feira (31) João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina. O bebê nasceu no último sábado (29) prematuro de 22 semanas. Geralmente, uma gravidez chega às 40 semanas. 
"A assessoria de imprensa de Whindersson Nunes informa com tristeza o falecimento de seu filho, João Miguel, na madrugada desta segunda-feira (31). Fruto da união com Maria Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos, em solidariedade à família", diz o comunicado enviado à imprensa pela assessoria do casal. 

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Quando falou do nascimento do filho, Whindersson havia elogiado a noiva: "A mãe dele foi uma leoa demais, e nessa hora a natureza me mostrou um lugar que eu nunca estive, parado, e sem poder fazer nada, onde eu não tinha controle de nada, só ver ela passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias, mas só passando mesmo pra saber. Obrigado por ser tão forte pelo meu maior presente! Que ele seja forte como a mãe, e insistente como o pai. Que quando disserem que ele nunca lutou por nada, vamos poder responder que só pela vida, e graças a Deus, e a energia de quem quer nosso bem superaram tudo". 

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