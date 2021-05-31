Live de Léo Santana e Barões no ES atinge mais de 1 milhão de views; fotos

A Live Barões Sunset, que reuniu Léo Santana com os Barões da Pisadinha em Guarapari no fim de semana, atingiu mais de 1,1 milhão de visualizações só no YouTube em menos de 24h depois de que foi para o ar. Com apresentação da influenciadora Flávia Pavanelli e do jornalista Leo Dias, o show com transmissão para todo o mundo contou com sucessos dos artistas que embalaram a animação do público direto do beach club capixaba.
Segundo a organização do evento, toda a produção envolvida no show foi testada e respeitou os protocolos sanitários contra a Covid-19, como o uso de máscara e distanciamento. Durante a apresentação, como A Gazeta noticiou, Léo Santana aproveitou para cantar alguns de seus recentes lançamentos, sendo eles: "Sentadinha", "Superou Foi o Carai" e "Malvadas Empoderadas".
Além das músicas, os artistas também deram show de solidariedade e arrecadaram doações de valor livre enquanto faziam a transmissão, por meio de QR Code. Ao todo, a quantia juntada será dada às entidades capixabas Shirley Maria de Jesus e Associação Vida.