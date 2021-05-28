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Música

Léo Santana lança "LetsGo" em live direto de Guarapari

Pela primeira vez, cantor vai apresentar, ao vivo, três canções do novo álbum divulgado nesta sexta-feira

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 11:13

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

28 mai 2021 às 11:13
Léo Santana no clipe de
Léo Santana no clipe de "Sentadinha" Crédito: Youtube/Universal
Léo Santana vai apresentar ao vivo seu novo álbum "Lets Go" direto de Guarapari, região Metropolitana do Espírito Santo. O Gigante participa da "Live Barões Sunset", neste sábado (29), junto com os Barões da Pisadinha, que será transmitida pelo YouTube a partir das 16h. Nela, o baiano garante que serão apresentadas, pela primeira vez, as canções "Sentadinha", "Acabou foi o Carai" e "Malvadas Empoderadas".
"Estou com a ansiedade ativada. Essa live, assim como outras que já fiz, é uma maneira que levar ao público alegria e fazer com que eles se sintam mais perto. Sinto muito a falta do meu público, dos shows, mas as lives têm ajudado! Será um show inesquecível, preparei um repertório bacana cheio de sucessos", disse Léo, em entrevista ao Divirta-se, na última quarta-feira (26).
As três músicas fazem parte das sete que compõem o disco lançado, nesta sexta-feira (28), nas principais plataformas digitais. "LetsGo" conta com um mix de ritmos que estão fazendo sucesso na atualidade, como o forró, o piseiro, o bregafunk e o pagodão da Bahia. Por sinal, "Sentadinha" chega com direito a videoclipe dirigido e roteirizado por Silvinho Magalhães.
"Família!!! #LetsGo é mais projeto do GG feito com muito carinho e muita verdade para meus fãs e admiradores. O repertório foi escolhido pensando em levar um pouco de alegria e diversão em forma de música para todos nesses tempos difíceis que estamos vivendo, e já pensando na festa que vamos fazer com essas músicas quando retornarem os shows. Tenho certeza que vocês vão gostar e curtir muito", comenta Léo Santana, em nota de divulgação do disco.
Se já quer fazer o esquenta para a live, pode dar o play no disco abaixo.
  • LIVE BARÕES SUNSET, em Guarapari
  • Data: 29 de maio de 2021 (sábado), das 16h às 20h
  • Plataforma: a transmissão será gratuita pelo canal do YouTube dos Barões da Pisadinha

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