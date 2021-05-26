AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

De Guarapari para o mundo

Barões da Pisadinha e Léo Santana fazem live no ES: "Show inesquecível"

Artistas vão transmitir apresentação especial direto de Guarapari no próximo sábado (29), a partir das 16h, com transmissão de graça pelo YouTube

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 14:19

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

26 mai 2021 às 14:19
Os Barões da Pisadinha e o cantor Léo Santana: juntos em show, em Guarapari
Os Barões da Pisadinha e o cantor Léo Santana: juntos em show, em Guarapari Crédito: Globo/Fábio Rocha/Reprodução/Instagram @osbaroesdapisadinhaoficial
Os Barões da Pisadinha vão dividir palco com Léo Santana a partir das 16h deste sábado (29), direto de Guarapari. De lá, vão transmitir uma live de graça pelo YouTube com os sucessos da carreira. O evento, que será apresentado pelo jornalista Leo Dias e pela influenciadora Flávia Pavanelli, faz parte do plano dos artistas de não deixar o público sem seus shows, fazendo as apresentações pela internet enquanto a pandemia da Covid-19 não cede.
No repertório, os clássicos de cada artista que não podem faltar. Do "Tá Rocheda", sucesso meteórico dos Barões, até o axé típico de Léo, como o próprio baiano diz: "Estou com a ansiedade ativada. Essa live, assim como outras que já fiz, é uma maneira que levar ao público alegria e fazer com que eles se sintam mais perto. Sinto muito a falta do meu público, dos shows, mas as lives têm ajudado! Será um show inesquecível, preparei um repertório bacana cheio de sucessos".
Para Léo, o show será um reencontro, já que ele e os Barões gravaram "Já Te Esqueci", do ano passado. "Sou fã da musicalidade e do talento deles, que viraram fenômeno em plena pandemia. Torço para que isso tudo passe logo para nos encontrarmos pelos palcos da vida", corrobora.
"Estou mais feliz e trabalhando mais, produzindo mais. Afinal, agora tenho uma responsabilidade a mais "
Léo Santana - Cantor, sobre fazer os shows após virar pai ao lado da esposa, Lore Improta
O baiano também avalia que esse tipo de apresentação, pela internet, tem sido a salvação para os tempos de isolamento social. Durante a pandemia, Léo tem feito trabalhos digitais nesse sentido, mas continua sentindo falta do público.
"As lives foram e estão sendo essenciais para que continuemos em contato com nosso público ainda que de uma forma bem diferente, porque não sentimos o calor do público, a resposta imediata, a emoção estampada no rosto. Não acredito muito neste formato de lives para sempre, porém acho que para alguns segmentos musicais pode até continuar funcionando. Eu, particularmente, quero é encontrar com meu público e logo", conclui.
A transmissão, chamada de Live Barões Sunset, terá um QR Code na tela para doações para os afetados pela crise do coronavírus e também contará com sorteios de um carro, uma moto e dois smartphones. Vale lembrar que o sábado (29) terá outras apresentações em live, que você confere neste link.

SERVIÇO

Veja Também

Live de Gal Costa animará a sexta-feira (28/05)

Bell Marques agitará o dia 5 de junho com arraiá live

Dia 26 de junho contará com show virtual de Xand Avião

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba celebridades espírito santo Famosos Guarapari léo santana youtube Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lindsay Lohan, Neymar e até Beyoncé: as marcas capixabas queridinhas dos famosos
Imagem de destaque
As fotos de celebridades e fãs no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados