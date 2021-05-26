Barões da Pisadinha e Léo Santana fazem live no ES: "Show inesquecível"

Os Barões da Pisadinha e o cantor Léo Santana: juntos em show, em Guarapari Crédito: Globo/Fábio Rocha/Reprodução/Instagram @osbaroesdapisadinhaoficial

Os Barões da Pisadinha vão dividir palco com Léo Santana a partir das 16h deste sábado (29), direto de Guarapari. De lá, vão transmitir uma live de graça pelo YouTube com os sucessos da carreira. O evento, que será apresentado pelo jornalista Leo Dias e pela influenciadora Flávia Pavanelli, faz parte do plano dos artistas de não deixar o público sem seus shows, fazendo as apresentações pela internet enquanto a pandemia da Covid-19 não cede.

No repertório, os clássicos de cada artista que não podem faltar. Do "Tá Rocheda", sucesso meteórico dos Barões, até o axé típico de Léo, como o próprio baiano diz: "Estou com a ansiedade ativada. Essa live, assim como outras que já fiz, é uma maneira que levar ao público alegria e fazer com que eles se sintam mais perto. Sinto muito a falta do meu público, dos shows, mas as lives têm ajudado! Será um show inesquecível, preparei um repertório bacana cheio de sucessos".

Para Léo, o show será um reencontro, já que ele e os Barões gravaram "Já Te Esqueci", do ano passado. "Sou fã da musicalidade e do talento deles, que viraram fenômeno em plena pandemia. Torço para que isso tudo passe logo para nos encontrarmos pelos palcos da vida", corrobora.

"Estou mais feliz e trabalhando mais, produzindo mais. Afinal, agora tenho uma responsabilidade a mais " Léo Santana - Cantor, sobre fazer os shows após virar pai ao lado da esposa, Lore Improta

O baiano também avalia que esse tipo de apresentação, pela internet, tem sido a salvação para os tempos de isolamento social. Durante a pandemia, Léo tem feito trabalhos digitais nesse sentido, mas continua sentindo falta do público.

"As lives foram e estão sendo essenciais para que continuemos em contato com nosso público ainda que de uma forma bem diferente, porque não sentimos o calor do público, a resposta imediata, a emoção estampada no rosto. Não acredito muito neste formato de lives para sempre, porém acho que para alguns segmentos musicais pode até continuar funcionando. Eu, particularmente, quero é encontrar com meu público e logo", conclui.

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