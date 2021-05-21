Sábado (29/05) terá show on-line dos Barões da Pisadinha

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MÚSICA
Os Barões da Pisadinha
A dupla se apresenta às 16h, em seu canal no YouTube, trazendo a "Live Sunset". A apresentação será transmitida diretamente de Guarapari e contará com a participação de Léo Santana. Confira matéria completa sobre o show.
Live Cabaré 4
Os músicos Leonardo, Jorge & Mateus, Bruno & Marrone e Marília Mendonça fazem show virtual, às 20h, no canal no YouTube de Leonardo e dos outros artistas.
Luísa Lacerda
A musicista se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e canal no YouTube Sesc São Paulo.
Elba Ramalho
A cantora se apresenta às 20h, no canal no YouTube do Sesc Minas Gerais. A live é solidária, em prol da causa #SalveUnidosContraAFome.
21º Festival #ZiriguidumEmCasa
O evento virtual festeja o aniversário da cantora Beth Carvalho, que teria completado 75 anos no último dia 5 de maio. Ele conta com a participação de Alana Moraes, Arranco de Varsóvia, Carlinhos Sete Cordas, Claudio Lins, Dayse do Banjo, Eduarda Fadini, Enzo Belmonte, Gabi Doti, Ivan Lins, João Pinheiro, Leo Russo, Lu Carvalho, Nilze Carvalho, Roberta Spindel e Valéria Oliveira. Sua transmissão ocorre às 20h, no canal no YouTube do festival.
Samba de Caboclo com Tunico da Vila
Nos dias 29 e 30 de maio o músico apresenta novamente o show, sempre às 20h, em seu canal no YouTube. A live retrata uma homenagem dos povos de terreiros aos povos indígenas.
Arnaldo Antunes
O canto apresenta a live "O Real Resiste", às 11h, no canal no YouTube do Instituto Inhotin.
Verônica Sabino e Luís Felipe de Lima
Os artistas se apresentam às 21h, no canal no YouTube Sambabook. A live faz parte do projeto "Nosso Samba".
Aria Bispo
A cantora apresenta samba, bossa nova e MPB ao vivo, a partir de 12h15, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Informações: (27) 98825-6714.
Salsa Brezinski (sax) e Victor Pascoal (piano)
Os músicos tocam jazz, às 18h15, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.
Gabriel Felipe
O músico se apresenta às 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.
Banda Movimento
O grupo se apresenta às 11h, no Canto da Praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.
Rockaboutt
O grupo se apresenta às 18h, no Canto da Praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.
ESPECIAL
1 º Festival Circense do Espírito Santo
O evento virtual realizado pelo circo Le Peppe traz uma mostra com as categorias solo, aéreo, cômico e ineditismo. As exibições ocorrem sempre às 19h, no YouTube e Facebook do festival, nos dias 22, 23, 28, 29 e 30 de maio. Para conferir a matéria na íntegra, clique aqui.
TEATRO
O Pior de Mim
O monólogo virtual fica disponível de 00h do dia 24de maio até às 23h59 do dia 30 do mesmo mês. Sua transmissão será no YouTube e as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Macbeth 2020
Espetáculo virtual com direção de Sidnei Oliveira. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de maio, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Geração Alpha
Espetáculo virtual com dramaturgia e direção de Soraya Salde. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.
Pink Star
Espetáculo de comédia digital adaptado do original de 2017, com direção de Rodolfo García Vázquez. Temporada: 14 de maio a 05 de junho, sextas e sábados, às 23h. Ingresso: R$ 0 a R$ 250. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos. Duração: 60 minutos.
Uma Canção de Amor
Espetáculo virtual com direção de Rodolfo García Várquez e Gustavo Ferreira. No elenco Henrique Mello e Roberto Francisco. Temporada: 8 a 30 de maio; sábado, às 21h; domingos, às 18h. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
Como Todos os Atos Humanos
Peça filme da Cia. do Sopro. Temporada: 23 de maio a 6 de junho; segunda a sexta, às 16h e 21h; sábados e domingos, às 21h. A sua transmissão é gratuita, no canal no YouTube do grupo.
Por Detrás de O Balcão
Drama virtual livremente inspirado nos personagens da obra de Jean Genet. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 80 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
E a Nave Vai
A peça-filme é uma produção do Teatro Inominável, com dramaturgia e direção de Diogo Liberano. A obra será exibida de 26 a 29 de maio, sempre às 19h, no canal no YouTube do grupo. A produção acompanha a história de apaixonamento entre Mocinho e Gatão e reflete sobre a falta de controle que temos diante dos afetos. Esta é a primeira experiência audiovisual do grupo, que se propôs a manter a poeticidade do teatro, numa linguagem que une o cinema e as artes cênicas.
1º Mostra de Teatro on-line APTI
Nos dias 29 e 30 de maio a Associação de Produtores Teatrais (APTI) está disponibilizando os espetáculos "Diário de Um Louco", com Rainer Cadete, e "Aviso Prévio", com Fernanda Couto e Kiko Vianello, em formato on demand. A mostra que teve início no dia 15 de maio segue até 1º de agosto, trazendo diferentes peças a cada final de semana. Ingressos: R$ 25, R$ 50, R$ 100. Os ingressos podem ser reservados no site da associação. Confira as sinopses dos espetáculos do dia:
DANÇA
A Torre
Espetáculo virtual com concepção, direção geral e cenografia de Vinicius Dantas. A obra junta dança e vídeo em espetáculo que questiona estruturas sociais. Sua transmissão ocorre no canal no YouTube do Teatro Cacilda Becker, às 19h, nos dias 28, 29 e 30 de maio.
LITERATURA
Eco de Vozes sem Alento
O livro com organização de Carlos Araque e Narciso Telles ganha bate-papo de lançamento, às 16h, no perfil no Instagram da Editora Cousa.
MULTICULTURAL
1ª Mostra Povoar de Teatro de Rua
O evento virtual gratuito, que teve início no dia 24 e vai até 30 de maio, conta com espetáculos para diferentes idades, sendo eles de dança, circo e teatro, além de oficinas. A mostra tem a transmissão de suas oficinas via Zoom, com prévia inscrição virtual, através de fomulário. Já os espetáculos ocorrem no YouTube da iniciativa. Confira a programação do dia:
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.