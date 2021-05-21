Sábado (29/05) terá show on-line dos Barões da Pisadinha

A peça-filme é uma produção do Teatro Inominável, com dramaturgia e direção de Diogo Liberano. A obra será exibida de 26 a 29 de maio, sempre às 19h, no canal no YouTube do grupo. A produção acompanha a história de apaixonamento entre Mocinho e Gatão e reflete sobre a falta de controle que temos diante dos afetos. Esta é a primeira experiência audiovisual do grupo, que se propôs a manter a poeticidade do teatro, numa linguagem que une o cinema e as artes cênicas.