Bell Marques agitará o sábado (05/06) com arraiá live

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MÚSICA
Bell Marques
O cantor baiano apresenta sua live de são joão, às 20h, em seu canal no YouTube. A apresentação contará com participação da dupla Israel e Rodolffo.
Zé Neto e Cristiano
A dupla sertaneja está com live marcada para a sexta-feira (5), ainda sem horário e local de transmissão confirmados pela organização.
Dingo Bells
A banda de indie rock se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. São 270 ingressos disponíveis.
Resenha dos Brabo 2
A live de João Bosco e Vinícius ocorre a partir das 17h, em seu canal no YouTube. O show virtual também contará com a participação de Clayton & Romario e Guilherme e Benuto.
Wesley Safadão
O show "Safadão Amplificado" ocorre no portal ZoOmeTV. A transmissão ocorre às 20h. Ingresso: R$29,90.
Frank Aguiar
O músico se apresenta sua live de São João, às 18h, em seu canal no YouTube
Fabiana Cozza
A artista se apresenta às 19h, no Perfil no Instagram @sescaovivo e canal no YouTube Sesc São Paulo.
Juntos com Orgulho
Pabllo Vittar, Majur e Glória Groove se apresentam a partir das 16h, na página oficial do Facebook App. A apresentação dos show fica por conta do influencer Vitor di Castro.
MULTICULTURAL
Rio de Violas - III Encontro de Violeiros do Rio de Janeiro
O evento que teve início no dia 3 segue até 6 de junho, com shows virtuais, mostra de cinema e oficinas gratuitas. Suas transmissões ocorrem no canal no YouTube da iniciativa. Confira a programação do dia:
TEATRO
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Geração Alpha
Espetáculo virtual com dramaturgia e direção de Soraya Salde. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla.
Pink Star
Espetáculo de comédia digital adaptado do original de 2017, com direção de Rodolfo García Vázquez. Temporada: 14 de maio a 05 de junho, sextas e sábados, às 23h. Ingresso: R$ 0 a R$ 250. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos. Duração: 60 minutos.
Como Todos os Atos Humanos
Peça filme da Cia. do Sopro. Temporada: 23 de maio a 6 de junho; segunda a sexta, às 16h e 21h; sábados e domingos, às 21h. A sua transmissão é gratuita, no canal no YouTube do grupo.
1º Mostra de Teatro on-line APTI
Nos dias 05 e 06 de junho a Associação de Produtores Teatrais (APTI) está disponibilizando os espetáculos "Pós-F", com Maria Ribeiro, e "Sônia – Um Ato Por Tolstói", com Mariana Muniz., em formato on demand. A mostra que teve início no dia 15 de maio segue até 1º de agosto, trazendo diferentes peças a cada final de semana. Ingressos: R$ 25, R$ 50, R$ 100. Os ingressos podem ser reservados no site da associação. Confira as sinopses dos espetáculos do dia:
As Mariposas
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 4 de junho a 25 de julho; sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Sangue No Olho
Espetáculo virtual com adaptação e direção de Delson Antunes. Seu elenco conta com Letícia Abadia, Anna França, Chico Sant´Anna e Iuri Saraiva. Temporada: 4, 5,6, 11, 12 e 13 de junho, sextas e sábado, às 20h; domingos, às 18h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 20 a R$ 100. Venda: no site Sympla. Duração: 80 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.