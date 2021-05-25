Sábado (26/06) contará com show virtual de Maiara & Maraisa

Abertura de exposição da artista Laerty Tavares, que esteve durante um ano em Portugal, ocorre neste sábado (26). Com desenhos em giz pastel oleoso sobre base acrílica ela traz 20 telas que retratam o Espírito Santo. A exposição ocorre no Larts Ateliê (Av. August Saint Hilaire, 350 Manguinhos Serra), a partir das 15h deste sábado, estando aberta de sexta a domingo. Sua visitação deve ser feita com agendamento prévio, através do telefone: (27) 999433984.