Sábado (26/06) contará com show virtual de Maiara & Maraisa

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MÚSICA
Xand Avião e Cavalheira na Fogueira
O cantor potiguar se apresenta no seu canal no YouTube, às 20h. A live contará com a participação da ex-BBB Juliette.
Maiara & Maraisa e Fernando & Sorocaba
As duplas sertanejas se apresentam às 18h, no canal no YouTube de Maiara & Maraisa.
Zeca Baleiro
O cantor se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e canal no YouTube Sesc São Paulo.
Rodrigo Teaser
O artista faz uma live tributo ao "Rei do Pop", Michael Jackson, às 21h, em seu canal no YouTube. A apresentação é um especial de 12 anos da morte do músico.
Zélia Duncan
A cantora se apresenta às 21h, no canal no YouTube do Sesc Minas Gerais.
São João de Todos
O evento conta com apresentações virtuais deLimão com Mel, Mara Pavanelly, Cavalo de Pau e outros. Sua transmissão ocorre às 17h30, no canal no YouTube Sua Música.
MULTICULTURAL
Cultura em Toda Parte
O festival que teve início dia 25 de junho e segue até 25 de junho reúne artistas locais em transmissões no canal no YouTube da Secult ES e da IBCA, além de exibição na TVE. Confira a programação desta sexta-feira, com início a partir das 18h:
TEATRO
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
As Mariposas
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming, às 21h. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Frida Kahlo Viva La Vida
Apresentação virtual solo com Christiane Tricerri e texto do mexicano Humberto Robles. Sua transmissão ocorre às 20h30, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla.
A Mandrágora
Espetáculo virtual da obra de Maquiavel, produzido pelo grupo Tapa. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$20 a R$ 100. Venda: no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.
Em Algum Lugar do Mundo
Abertura de exposição da artista Laerty Tavares, que esteve durante um ano em Portugal, ocorre neste sábado (26). Com desenhos em giz pastel oleoso sobre base acrílica ela traz 20 telas que retratam o Espírito Santo. A exposição ocorre no Larts Ateliê (Av. August Saint Hilaire, 350 Manguinhos Serra), a partir das 15h deste sábado, estando aberta de sexta a domingo. Sua visitação deve ser feita com agendamento prévio, através do telefone: (27) 999433984.