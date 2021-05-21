Live de Gal Costa animará a sexta-feira (28/05)

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MÚSICA
Gal Costa
A cantora que irá celebrar 75 anos de idade faz apresentação virtual às 20h, no canal no YouTube do Teatro Bradesco. No repertório, canções como "Meu Bem, Meu Mal", "Negro Amor", "Coração Vagabundo", "Sou Louco" e "Baby".
Festival Não Existe
O festival virtual tem o seu segundo dia de atrações, contando com shows, DJ sets e bate-papos. Entre os participantes do dia estão Giu Nunez e Maurício Fleury; Forró Red Light; e RAKTA. As atrações começam a partir das 18h, no canal no YouTube da Gop Tun.
Mauro Senise Quarteto
O grupo se apresenta às 21h, no canal no YouTube do Blue Note SP.
Marina Peralta
A cantora e compositora se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e canal no YouTube Sesc São Paulo.
Samba de Caboclo com Tunico da Vila
Nos dias 28, 29 e 30 de maio o músico apresenta o show, sempre às 20h, em seu canal no YouTube. A live retrata uma homenagem dos povos de terreiros aos povos indígenas.
Gustavo Braz e Leomar Miranda
Os músicos apresentam ao vivo um som groove, às 19h, no restaurante El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). Couvert: R$ 8. Informações: (27) 3025-1516.
Ciça Chado e Gabriel Xavier
Os músicos presentam um tributo a Chico Buarque, às 18h, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Reservas limitadas. Informações: (27) 98825-6714.
Rodrigo de Paula
O músico se apresenta ao vivo, às 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.
Papo de Samba
O grupo se apresenta ao vivo, às 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Informações: (27) 3026-7868. No repertório, samba de raiz.
Yuri Guijansque
O músico apresenta o show "Volta Brasil", às 18h30, no Pimenta Carioca (Av. Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória). No repertório, MPB. Informações: (27) 98898-7223.
Yuri Dias
O músico se apresenta ao vivo, a partir das 18h30, no Sabor da Cachaça (Av. Dante Michelini, 775, Bloco A Lj 03, Jardim da Penha, Vitória). Informações: (27) 3019-0066.
Elias Candoti
O músico se apresenta ao vivo, a partir das 18h30, no Capixaba Grill (Av. Carlos Gomes de Sá, 395, Mata da Praia, Vitória). Informações: (27) 99628-0483.
Pedro Costa
O músico se apresenta ao vivo, a partir das 18h, no Canto da Praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.
Festival Verão Mar de Minas
O evento virtual que ocorre na sexta (28) e (29) reúne apresentações virtuais de seis atrações. Nesta sexta-feira, conta com shows de Trio Assum Preto, Gustavo Elias e Maurinho Sá. A transmissão ocorre às 20h, no canal no YouTube Nenety Eventos.
LITERATURA
Sarau Virtual 8 anos de Pedregulho
O evento que ocorre às 18h, no perfil no Instagram da Editora Pedregulho, conta com a participação dos poetas Nina Maria e Renan Peres; a editora Marília Carreiro; e a mediação da escritora e jornalista Lívia Corbellari.
Sexta Básica Diversus
Sarau virtual da Academia de Letras de Vila velha, às 18h, no Facebook e YouTube da instituição. A abertura do evento conta com show de Manfredo.
ESPECIAL
1 º Festival Circense do Espírito Santo
O evento virtual realizado pelo circo Le Peppe traz uma mostra com as categorias solo, aéreo, cômico e ineditismo. As exibições ocorrem sempre às 19h, no YouTube e Facebook do festival, nos dias 22, 23, 28, 29 e 30 de maio. Para conferir a matéria na íntegra, clique aqui.
TEATRO
Macbeth 2020
Espetáculo virtual com direção de Sidnei Oliveira. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de maio, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Protocolo Volponi, Um Clássico em Tempos Pandêmicos
Comédia da Cia Bendita Trupe, adaptada da obra "Volpone", de Ben Jonson. Sua transmissão ocorre de forma gratuita no canal no YouTube Protocolo Volpone. Temporada: 14 de maio a 5 de junho, sextas e sábados, às 20h. Duração: 120 minutos.
Como Todos os Atos Humanos
Peça filme da Cia. do Sopro. Temporada: 23 de maio a 6 de junho; segunda a sexta, às 16h e 21h; sábados e domingos, às 21h. A sua transmissão é gratuita, no canal no YouTube do grupo.
Cena agora - Encruzilhada Nordeste(s): Cenas com Pandêmica Coletivo e Silvero Pereira
O projeto Cena agora que traz apresentações teatrais de até 15 minutos lança nessa sessão apresentações de Pandêmica Coletivo e Silvero Pereira. A transmissão gratuita ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação Indicativa: 10 anos.
Por Detrás de O Balcão
Drama virtual livremente inspirado nos personagens da obra de Jean Genet. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 80 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Onde Você Estava Quando eu Acordei?
Espetáculo virtual com atuação de Diane Veloso e Giuliana Maria. Sua transmissão ocorre às 22h, no Zoom. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 30. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 10 anos.
E a Nave Vai
A peça-filme é uma produção do Teatro Inominável, com dramaturgia e direção de Diogo Liberano. A obra será exibida de 26 a 29 de maio, sempre às 19h, no canal no YouTube do grupo. A produção acompanha a história de apaixonamento entre Mocinho e Gatão e reflete sobre a falta de controle que temos diante dos afetos. Esta é a primeira experiência audiovisual do grupo, que se propôs a manter a poeticidade do teatro, numa linguagem que une o cinema e as artes cênicas.
Dança
A Torre
Espetáculo virtual com concepção, direção geral e cenografia de Vinicius Dantas. A obra junta dança e vídeo em espetáculo que questiona estruturas sociais. Sua transmissão ocorre no canal no YouTube do Teatro Cacilda Becker, às 19h, nos dias 28, 29 e 30 de maio.
MULTICULTURAL
1ª Mostra Povoar de Teatro de Rua
O evento virtual gratuito, que teve início no dia 24 e vai até 30 de maio, conta com espetáculos para diferentes idades, sendo eles de dança, circo e teatro, além de oficinas. A mostra tem a transmissão de suas oficinas via Zoom, com prévia inscrição virtual, através de fomulário. Já os espetáculos ocorrem no YouTube da iniciativa. Confira a programação do dia:
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.