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Chá revelação

Léo Santana e Lore Improta revelam sexo do primeiro filho

Cerimônia foi restrita, reuniu apenas o casal e familiares próximos e teve transmissão pelo YouTube, com depoimentos de parentes e amigos famosos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mai 2021 às 10:56

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 10:56

O casal Léo Santana e Lorena Improta segura roupas de crianças
O casal Léo Santana e Lorena Improta segura roupas de crianças Crédito: Reprodução/ Instagram
Léo Santana, 33, e Lorena Improta, 27, realizaram chá revelação para descobrir o sexo do primeiro filho do casal na noite deste sábado (22) em Salvador, na Bahia. A dançarina está indo para o sexto mês de gestação e ainda não sabia se seria Liz ou Lorenzo.
"É Liz, família! Descobrimos que a nossa Lilica está a caminho e somos só felicidade. Filha, estamos ansiosos e cheios de amor esperando a sua chegada! Você é bênção do Senhor em nossas vidas", disse o cantor, em uma rede social.
A dançarina também publicou uma mensagem em seu perfil no Instagram. "Minha pequena, saiba que você já é muito amada e que o seu nome veio através de um sonho da mamãe! Você é obra de Deus em nossas vidas. Senhor, obrigada por tanto!"

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A cerimônia foi restrita e reuniu apenas o casal e familiares próximos. A temática da festa foi selvagem, com destaque para o leão e para leoa. O chá foi transmitido no canal do YouTube de ambos os artistas, com depoimentos dos familiares e de amigos famosos, como de Thaynara OG, Ferrugem, Dilsinho, Wesley Safadão e casal Virginia Fonseca e Zé Felipe.
Em 20 de fevereiro, Léo Santana e Lorena Improta oficializaram a união em uma cerimônia intimista, em Salvador. A celebração foi realizada na residência do casal e contou apenas com a família e alguns amigos dos noivos.
"Estou muito feliz! Lore é a noiva mais linda do mundo! Infelizmente, devido à pandemia, não podemos comemorar como gostaríamos, com uma grande festa, com show, com todos os nossos amigos queridos reunidos, com uma cerimônia religiosa, lua de mel... Mas, agora estamos oficialmente casados e eu estou cada dia mais apaixonado pela minha agora esposa", disse o cantor à época.

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Entre idas e vindas, eles estão juntos desde janeiro de 2017. Após um dos términos do casal, em entrevista ao F5, Improta falou sobre a relação com o então ex. "Sou fã do trabalho do Léo, somos da mesma equipe, do mesmo empresário, então tudo que a gente pode fazer para ajudar um ao outro a gente faz. Eu gravo músicas do Léo. Não tem receio nenhum", disse.

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