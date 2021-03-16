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Léo Santana e Lore Improta anunciam 1ª gravidez: 'Construindo nossa família'

Casal oficializou a união há menos de um mês, em Salvador

Publicado em 16 de Março de 2021 às 17:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 mar 2021 às 17:23
O casal Léo Santana e Lorena Improta
O casal Léo Santana e Lorena Improta Crédito: Instagram/leosantana
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Léo Santana, 32, e a bailarina Lore Improta, 27, anunciaram nesta terça-feira (16) a espera pelo primeiro filho, já chamado de baby GG. "Estamos amadurecendo e construindo nossa família", afirmou o músico em suas redes sociais.
"Esse neném lindão vem como um sopro de esperança em nossas vidas, no meio de tudo que estamos vivendo", afirmou o casal em comunicados iguais compartilhados nas redes sociais. "Sempre sonhamos com tudo isso. Deus sabe de todas as coisas e está trazendo muito mais amor para a nossa família."

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Juntos desde 2017, apesar de terem passado por várias idas e vindas, o casal oficializou a união há menos de um mês, em 20 de fevereiro, com uma cerimônia intimista em sua residência em Salvador, com a presença apenas de familiares e alguns amigos.
O casamento pegou os fãs de surpresa, já que Santana havia confirmado a cerimônia para abril. Na ocasião, ele afirmou que a festa ficará apenas para depois da pandemia, com possibilidade de durar dias. "Quero convidar amigos porque eu amo festa", disse.
Muitos famosos parabenizaram o casal pelo baby GG --em referência à altura do cantor, que costuma de chamar de GG. "Que Deus abençoe muito vocês", afirmou o cantor Wesley Safadão; "felicidades, família", desejou Belutti, da dupla com Marcos; "já vai nascer no axé", brincou Victor Sarro.

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