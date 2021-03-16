Léo Santana e Lore Improta anunciam 1ª gravidez: 'Construindo nossa família'

O casal Léo Santana e Lorena Improta Crédito: Instagram/leosantana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Léo Santana, 32, e a bailarina Lore Improta, 27, anunciaram nesta terça-feira (16) a espera pelo primeiro filho, já chamado de baby GG. "Estamos amadurecendo e construindo nossa família", afirmou o músico em suas redes sociais.

"Esse neném lindão vem como um sopro de esperança em nossas vidas, no meio de tudo que estamos vivendo", afirmou o casal em comunicados iguais compartilhados nas redes sociais. "Sempre sonhamos com tudo isso. Deus sabe de todas as coisas e está trazendo muito mais amor para a nossa família."

Juntos desde 2017, apesar de terem passado por várias idas e vindas, o casal oficializou a união há menos de um mês, em 20 de fevereiro, com uma cerimônia intimista em sua residência em Salvador, com a presença apenas de familiares e alguns amigos.

O casamento pegou os fãs de surpresa, já que Santana havia confirmado a cerimônia para abril. Na ocasião, ele afirmou que a festa ficará apenas para depois da pandemia, com possibilidade de durar dias. "Quero convidar amigos porque eu amo festa", disse.