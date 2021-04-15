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Esposa de Léo Santana

'Perdi peso', diz Lorena Improta sobre gravidez de quatro meses

A artista é casada com o cantor Léo Santana, 32, e disse ter sentido fortes enjoos além de ter perdido peso. O casal ainda não sabe o sexo do bebê, e irá esperar o chá revelação para saber se será Liz ou Lorenzo

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 12:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 abr 2021 às 12:08
O casal Léo Santana e Lorena Improta
O casal Léo Santana e Lorena Improta Crédito: Instagram/leosantana
A cantora Lorena Improta, 27, está grávida de quatro meses e usou suas redes sociais para falar com os seguidores sobre o período gestacional. A artista é casada com o cantor Léo Santana, 32, e disse ter sentido fortes enjoos além de ter perdido peso.
"Eu perdi peso no início da gestação. Perdi, na verdade, muita massa magra. Léo falava sempre que eu estava muito magra", conta. "Ela [a médica] ainda falou que eu perdi peso, mesmo eu tendo aumentado algumas gramas. Porque tem o bebê que está crescendo, tô com muito peito, que também pesa".
"Estamos tendo que fazer um ajuste na alimentação com o que eu consigo comer, porque está 'punk' ainda", continuou fazendo referência aos enjoos que vem sentindo. O casal ainda não sabe o sexo do bebê, e irá esperar o chá revelação para saber se será Liz ou Lorenzo.
O casal oficializou a união em fevereiro. A bailarina postou a novidade em seus Stories do Instagram, onde contou ter se casado numa cerimônia intimista, em Salvador. Um dos vídeos compartilhados mostrou Improta emocionada ao comentar estar escrevendo os votos para o casamento.
A assessoria de imprensa do cantor confirmou a realização do casamento. De acordo com o comunicado, a pequena cerimônia foi realizada na residência do casal em Salvador e contou apenas com a família e alguns amigos.
Entre idas e vindas, eles estão juntos desde janeiro de 2017. Após um dos términos do casal, em entrevista ao F5, Improta falou sobre a relação com o então ex. "Sou fã do trabalho do Léo, somos da mesma equipe, do mesmo empresário, então tudo que a gente pode fazer para ajudar um ao outro a gente faz. Eu gravo músicas do Léo. Não tem receio nenhum", disse.

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