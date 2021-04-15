Thaeme revela sexo e nome do segundo filho em vídeo nas redes sociais

A cantora Thaeme está grávida da segunda filha Crédito: Instagram | @thaeme

A cantora Thaeme, 35, da dupla com Thiago, revelou nesta quarta (14) pelas redes sociais que está grávida de outra menina, que se chamará Ivy. Ela publicou um vídeo no Instagram acariciando a barriga e com a filha Liz contando a novidade para os fãs.

"Tem forma mais especial do que a própria irmã contando para vocês? Que Deus abençoe e proteja todas as famílias do mundo. Muito obrigada pelo carinho com a gente", escreveu a cantora.

A cantora disse que pensar na revelação do sexo do bebê foi um grande desafio devido ao momento que todos estão vivendo. Quando Thaeme estava grávida da primogênita anunciou a chegada com um videoclipe e a música "Pedacinho Meu", composta por ela.

A cantora já compôs uma música para segunda filha e não vê a hora de fazer um videoclipe. "[A música] 'Pedacinho Meu' acabou viralizando e hoje é uma das músicas mais ouvidas pelas mamães e gestantes. Com a Ivy teve que ser diferente, mas foi igualmente especial", afirma a cantora.

Thaeme anunciou que estava esperando o segundo filho no dia 1º de abril. Ela e seu marido, Fábio Elias, com quem é casada desde 2015, já são pais de Liz, que em breve irá completar dois anos.

"Como já dizia a nossa canção: 'É que a família cresceu'. Felizmente, não é mentira de 1º de abril, viu?! Mais uma graça alcançada na vida da mamãe e do papai Fábio Elias! Nosso novo arco-íris está a caminho para completar a nossa família!", escreveu a artista em seu Instagram.

"Um grão de gente que, mesmo tão pequenino, já ocupou um grande espaço em nossos corações! Só temos que agradecer a todos pela torcida no último ano! Liz está muito feliz e empolgada com o maninho ou maninha crescendo no forninho da mamãe!", disse.

A cantora já está de 16 semanas, e afirma que "a fase mais crítica passou. O risco existe, mas a gestação está indo muito bem". "Mesmo nesse momento tão delicado que estamos vivendo, quis trazer essa boa notícia para todos vocês que torcem por nós!", afirmou na publicação.