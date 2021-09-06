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Modelo vista em festa com MC Poze diz que não foi pivô de separação

Laisa Moraes disse ter tirado foto com o MC por ser fã do cantor

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 12:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 set 2021 às 12:45
MC Poze do Rodo
MC Poze do Rodo Crédito: Instagram/mcpozedorodo_0ficial
Após ser alvo de críticas por aparecer em uma foto com MC Poze, 20, a modelo Laisa Moraes afirmou em seu Instagram que não houve nenhum envolvimento com o cantor. Ela e o artista estavam em uma festa no último sábado (4), poucos dias após Poze anunciar o fim do namoro com Vivianne Noronha, 17.
"Eu gostaria de entender esse auê todo por causa de uma foto. Apenas fiz meu papel de fã, que é tirar foto com seu ídolo. Quem me acompanha sabe que quase sempre posto as músicas dele aqui", escreveu Moraes em seus Stories.
A modelo disse que a festa era um evento privado, com mais de 50 mulheres e reforçou que não teve envolvimento com o fim do relacionamento do MC. "Tem várias meninas vindo me xingar. O que eu fiz de errado? Conheço vários famosos e nem por isso fico com todos", continuou.
"Eu não fui o pivô de separação ninguém. Apenas tirei uma foto com ele. Vai torrar a paciência de outra", completou. Na publicação seguinte, ela também desmentiu que seria a modelo que Poze aparece abraçado em fotos, que na verdade é Ester Ana.
"Gente, pelo amor de Deus. Parem de falar o que não sabem. O MC Poze do Rodo foi contratado para fazer a festa de aniversário de um amigo, onde eu estava como convidada e fiz uma foto, como todas as pessoas que lá estavam", explicou.
"Não deturpem e não falem o que não sabem, todos tiraram fotos com ele. Foi isso e nada mais", concluiu Moraes. O cantor compartilhou em seu Instagram a notícia do fim de seu relacionamento com Noronha, grávida do terceiro filho do casal, na última quinta-feira (2).
"Rapaziada só passando para dizer que eu e Viviane não estamos mais juntos!", começou o artista. "Não fiquem me enchendo de mensagens dizendo o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, minha vida pessoal filha da p. nenhum palpita!", continuou o MC, que garantiu que a relação com Noronha está bem, apesar do término.
"Entre nós dois está tudo bem. Já conversamos e nos resolvemos, só que decidimos cada um seguir seu caminho, mas sem problemas até porque estamos esperando mais uma princesa chegar", escreveu ainda no Stories.
"Agora parem de nos encher de mensagem. Nossa vida pessoal é nossa vida pessoal! Desejo tudo de bom para ela, tudo do melhor e que ela seja muito feliz", finalizou o cantor. Noronha também falou do término em seu Instagram, e assegurou estar bem.
"Para quem está me mandando mensagem se estou bem, está tudo certo", disse nos Stories. "Minha vontade é que a vida se torne um canteiro de oportunidade para todos nós sermos felizes. E quando erramos o caminho, possamos recomeçar. Assim sempre iremos descobrir que ser feliz, sem dúvidas não é ter uma vida perfeita", refletiu.

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