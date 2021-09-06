Val Marchiori curte feriadão no Espírito Santo

Val Marchiori passa o feriadão de 7 de setembro no Espírito Santo. A socialite postou em seu Instagram uma foto posando nas areias da Praia da Costa, em Vila Velha. "Bora que a vida tá passando", escreveu.
Nos stories, Val conta detalhes de sua passagem, que misturam momentos de trabalho e de descontração com amigos capixabas. Entre os trabalhos, a loira foi prestigiar a abertura de um restaurante em Domingos Martins, na região Serrana do Estado.
MULHERES RICAS
Val Marchiori está produzindo a nova temporada do programa "Mulheres Ricas" (Band TV), que completa 10 anos no ano que vem. A empresária está selecionando as participantes que, segundo ela, precisam atender "certos requisitos". A previsão é que o programa entre na grade da Band em 2022.