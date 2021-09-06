Macaulay Culkin volta aos holofotes com "American Horror Story"

Macaulay Culkin é um dos astros da nova temporada da série "American Horror Story", em cartaz no Star + Crédito: Star +

Suas noites natalinas nunca mais foram as mesmas (pelo menos se você tem mais de 30 anos, né?) após assistir ao fenômeno "Esqueceram de Mim" (1990), clássico de Chris Columbus - imaginado pela mente genial de John Hughes - lançado em 1990 e que revelou a maior estrela-mirim de Hollywood desde Shirley Temple, Macaulay Culkin.

Afinal, como não lembrar do endiabrado Kevin, esquecido sozinho em casa pela família durante as festas de fim de ano, atormentando a vida de dois "desprotegidos" ladrões que tentam roubar a residência, sem sucesso, é claro? Loucura, loucura...

"Sumidaço" do showbiz (vamos explicar os motivos depois) Culkin, agora quarentão, é uma das estrelas, e maior chamariz, da décima temporada de "American Horror Story", em cartaz no recém-lançado serviço de streaming Star +, que traz produções da Disney voltadas para o público adulto.

Em uma das melhores temporadas da antologia criada por Ryan Murphy ("Glee"), Macaulay tem grande atuação como um garoto de programa viciado que possui um lado (bom) escritor. Após tomar uma pílula preta, começa a desenvolver seus talentos, enquanto sente uma "inexplicável" sede de sangue. Ah, sim: a internet já está pirando para saber que raios é esse remédio misterioso!?

PRECOCE

Voltando ao início da carreira do ator, depois do fenômeno "Esqueceram de Mim", Macaulay não parou de bombar. Com nove anos, um ar angelical, muito carisma e uma ótima memória para decorar textos, o guri virou símbolo da cultura pop, fazendo sucessos atrás de sucessos, como "Esqueceram de Mim 2" (1992), "Meu Primeiro Amor" (1991) e "Riquinho" (1994), a ponto de ter uma conta bancária recheada com US$ 200 milhões tendo apenas 14 anos, além de uma legião de fanáticos fãs.

Lógico que a fama cobrou o seu preço. Anos mais tarde, o astro revelou que sofria com a relação abusiva do pai, Kit Culkin, um frustrado ator de teatro. Kit tentou usar a carreira do filho para ascender socialmente, cobrando dos estúdios de Hollywood um cachê cada vez mais alto - havia produtores que rezavam pela queda de Macaulay -, tanto que chegou a ser acusado de assédio, extorsão e chantagem por alguns executivos. Além disso, obrigava Macaulay a dormir no sofá (da mansão que tinha comprado com o dinheiro do garoto), para que a fama não lhe "subisse a cabeça".

Em depressão e cada vez mais afastado da mídia e da família, o astro-mirim praticamente sumiu de cena após "Riquinho" (1994), seu último sucesso de bilheteria. A bomba estourou aos 14 anos, quando Culkin venceu uma ação judicial para que os pais não tivessem acesso ao seu dinheiro, anunciou que não iria trabalhar mais como ator e começou a gastar a fortuna com extravagâncias.

Michael Jackson e Macaulay Culkin nos anos 90 Crédito: Reprodução

Em 2004, foi preso por posse de 17 gramas de maconha e remédios tranquilizantes, em um escândalo muito explorado pela mídia. No mesmo ano, teve que testemunhar no caso de abusos sexuais contra Michael Jackson. O rei da música era próximo de Macaulay. O ator, porém, testemunhou - ao contrário de outras ex-crianças ouvidas -, que o músico nunca teve nenhum comportamento impróprio com ele.

Cinema? Depois do boom, participou de poucos filmes independentes e de baixo orçamento, como "Galera do Mal" (2004) e o polêmico "Party Monster" (2003). Após alguns projetos discretos para a TV, "American Horror Story", enfim, é o seu retorno à mídia, com elogios e expectativas em relação aos próximos trabalhos. Abaixo, veja o trailer de "Party Monster".

Biografias à parte, o "Divirta-se" fez uma lista para os fãs do astro curtirem em streaming suas produções.

"Meu Primeiro Amor" (1991) - Netflix e para alugar no Google Play e iTunes



"Esqueceram de Mim" (1990) - Disney +



"Riquinho" (1994) - HBO Max e Oi Play e para alugar no iTunes



"Esqueceram de Mim 2 - Perdido em Nova York" (1992) - Disney +



"O Anjo Malvado" (1993) - Star +



"Galera do Mal" (2004) - Para alugar no iTunes



"O Quebra-Nozes" (1993) - Para alugar no Looke

