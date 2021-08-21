Star+ aposta em produções nacionais para entrada no Brasil; o que esperar?

Carol Castro como a policial científica Paula, na série "Insânia" Crédito: Star +/Disney

Os "streamingmaníacos" não param de olhar o calendário ou seria o relógio? Afinal, faltam apenas dez dias para a estreia do Star+, o serviço de streaming da Disney que promete exibir títulos de seu acervo voltado para o público adulto. Coloque nesse bolo o imenso material produzido pela lendária Fox - "Aliens" mandou lembranças! - e produções da Marvel, como "Deadpool" e "Logan".

A plataforma do estúdio do Mickey chega dia 31 prometendo também cerca de 66 produções originais da América Latina, tendo os projetos brasileiros como destaques, incluindo a série de horror "Insânia", com Carol Castro, a terceira temporada da premiada "Impuros" e "O Rei da TV", baseado na vida de Silvio Santos. Além dos títulos da antiga Fox e dos nacionais citados, a nova plataforma também será a casa de produções do streaming Hulu (um dos mais assistidos nos Estados Unidos), e dos estúdios 20th Century Studios, FX Productions, Freeform, Touchstone Pictures, Hollywood Pictures, 20th Television, ABC Signature e Walt Disney Television, além de conteúdo esportivo ao vivo da ESPN, um atrativo a mais para o público masculino.

"Insânia", o produto nacional mais esperado, é o audiovisual brasileiro voltando a apostar na produção do horror, o que fez sucesso com o ótimo "Desalma", da concorrente Globoplay que terá sua segunda temporada lançada em breve.

A trama de "Insânia" acompanha a policial Paula (Carol Castro) em uma misteriosa clínica psiquiátrica. Lá, sua mente vagueia por caminhos sombrios e duvidosos, chegando à beira da insanidade, enquanto investiga o verdadeiro motivo de sua hospitalização. Ainda no elenco, Eucir de Souza, Rafael Losso, Rafaela Mandelli e Bella Camero. A estreia está prevista ainda para 2021. Abaixo, veja um vídeo com os lançamentos nacionais programados pelo novo streaming.

No próximo dia 31, chega a terceira e nova temporada de "Impuros", recentemente indicada ao Emmy Internacional. Os dez episódios, com duração de 45 minutos cada, mostram Evandro (Raphael Logan) e sua família indo para o Paraguai, onde o traficante expande seu negócio vendendo armas para facções criminosas no Brasil, enquanto continua a lutar pela atenção de sua mãe Arlete (Cyria Coentro, em ótima performance).

Além disso, a filha de Morello (Rui Ricardo Diaz) vive uma paixão proibida, confrontando o policial com um dilema: autorizar o romance que mantém a garota longe da cocaína ou intervir, usando o namorado como informante para aproximá-lo de seu maior rival. No primeiro episódio da nova temporada (que o "Divirta-se" teve acesso), Evandro é encurralado pela polícia em sua casa, sendo obrigado a proteger a família e fugir, mas terá que lidar com novos inimigos após a morte da família Urquiza.

Raphael Logam é Evandro do Dendê, na série "Impuros" Crédito: Star +/Disney

Ah, sim: as duas primeiras temporadas de “Impuros” também estarão disponíveis no Star+, a partir do dia 31.

"RITMO DE FESTA"

Para 2022, você vai ouvir muito "Quem quer dinheiro?" na Star +. O motivo é a previsão de estreia da série "O Rei da TV", que narra a trajetória de Silvio Santos, o "Dono do Baú" e artista considerado um dos maiores apresentadores da televisão brasileira.

O ator Mariano Mattos como Silvio Santos no início da carreira na série "O Rei da TV", que será lançada em 2022 Crédito: Star +/Disney

Rubens Chachá vive o showman na atualidade, mas a trama vai abordar a infância do comunicador, quando era um ambicioso vendedor nas ruas do Rio de Janeiro, mostrando as várias fases de sua carreira até se tornar um dos principais empresários da televisão. Mariano Mattos vai dar vida a Silvio Santos em início da carreira

Também chega ao streaming, em breve, a série documental "Bios: Vidas que Marcaram a Sua", que contará a história das bandas brasileiras Titãs e Os Paralamas do Sucesso. A plataforma terá em sua lista outras produções, como "How To Be a Carioca" (produzida por Carlos Saldanha, de "Rio") e "Não foi Minha Culpa".

"DINDIN"

Recentemente, a Star + divulgou o valor referente à assinatura do serviço, portanto, prepare-se para abrir o cofrinho.

Para o Brasil, o plano mensal custará R$ 32,90 (com valor anual de R$ 329,90). Também haverá a opção de fazer um combo com o Disney+. Nesse caso, o preço para contar com os dois serviços é de R$ 45,90. Como o pacote mensal do Disney+ é de R$ 27,90, a economia é de R$ 14,90 por mês.

Os assinantes poderão assistir a Star+ numa ampla variedade de dispositivos móveis compatíveis e TVs conectadas à internet, incluindo consoles de games, reprodutores multimídia para streaming e Smart TVs. Além disso, o usuário terá até quatro dispositivos simultaneamente, com downloads limitados em até 10 dispositivos, recomendações personalizadas e a possibilidade de configurar até sete perfis, incluindo a opção de controle parental.