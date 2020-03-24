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Inspirada na Xuxa

Modelo brasileira posa para Playboy espanhola

Com fim da Playboy americana, espanhola é uma das poucas com versão impressa

Publicado em 24 de Março de 2020 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 16:35
Modelo Iasmim Santos
Modelo Iasmim Santos em foto especial de Valentine' Days Crédito: Reprodução/ Instagram @officialiasminsantos
A revista Playboy americana anunciou nos últimos dias que não terá mais sua versão impressa por conta da crise econômica que foi agravada com a pandemia de coronavírus. Com isso, são poucos os países que ainda manterão a Playboy impressa, como Espanha e Portugal.
Em meio a esse cenário, a brasileira Iasmin Santos, 28, será a capa da Playboy Espanha no mês de abril, realizando um sonho. "Cresci vendo as famosas nessas capas, por causa delas eu alimentei meu sonho e fico orgulhosa de ter realizado a tempo de ver minha revista impressa na Espanha".
Ver essa foto no Instagram

Sempre fui apaixonada por moda e estilo , e tbm pela playboy de varias famosas que me inspiraram durante a minha vida , como Kate moss , Pamela Anderson ,Naomi Campbell, Cindy Crawford e outras .. e hoje come influencer , fui convidada pela @playboyspainofic para estrelar a edição de Março !!! Quero agradecer a toda equipe da @playboyspainofic pelo carinho e pela dedicação para tornar esse ensaio em um grande trabalho feito com muito amor com ajuda de uma grande equipe!!! Obrigada. A todos envolvidos como :  MAGAZINE @playboy  EDITORIAL @playboyspainofic @playboyspainofc MAKE-UP @etgust ASSISTENTE DRESS-UP @mrin77 STYLIST(COSATUMES) @flaviacavalcanticostumes PHOTO @emanuele_jeane_photographer LOCATION @cross.studio.milano. ASSESSORIA @cacauoliver CONSELHEIROS @higorvazalexandre @b_miranda ????. OBRIGADA A TODOS PELA DEDICAÇÃO E POR FAZEREM PARTE DESSE MEU PROJETO QUEW FICOU INCRÍVEL , AMEI AMEI E SEM VCS NÃO TERIA SIDO TÃO PERFEITO ??????. GRAZIE A TUTTI , THANKS A LOT TO EVEYONE , MERCI ,GRACIAS A TODOS !!

Uma publicação compartilhada por iasmin Santos (@officialiasminsantos) em

Sobre as fotos feitas para a próxima edição, a modelo diz que se inspirou na apresentadora Xuxa, 56, e na socialite americana Kim Kardashian, 39. "Sei que vão seguir com a versão digital, mas ter a sua revista nas mãos não tem preço, é uma pena que muitas não conseguirão ver o seu trabalho dessa forma."

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O anúncio sobre o fim da distribuição impressa da Playboy americana foi feito pelo diretor de operações da Playboy Enterprises, Ben Kohn, na semana passada. Na ocasião, ele afirmou que a revista já passava por dificuldades, que se agravaram ainda mais com a pandemia.
"Decidimos que a edição da primavera de 2020, que chega às bancas americanas e como download digital esta semana, será nossa publicação impressa de final de ano nos EUA", afirmou ele sobre a revista icônica fundada em 1953 por Hugh Hefner, morto em 2017, aos 91 anos.

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