Michelle Bolsonaro se diverte em corrida de kart com maquiador famoso

O maquiador Agustín Fernandez e a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, em corrida de kart, em Brasília

Segundo informações do Extra, os dois disputaram na pista de corrida do local e Michelle chegou a pilotar um dos possantes. A dupla também posou junta à beira da pista.

"A gente crente que estava arrasando", ainda brincou Agustín, que decidiu postar o placar de resultados da competição, que ainda envolveu outras pessoas. Em suas redes, a primeira-dama repostou o registro em que os dois brincam com os capacetes.