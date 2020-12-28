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Primeira-dama sobre rodas!

Michelle Bolsonaro se diverte em corrida de kart com maquiador famoso

Encontro aconteceu no último fim de semana e Agustín Fernandez, amigo pessoal da primeira-dama, compartilhou fotos e vídeos no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 10:42

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 10:42

O maquiador Agustín Fernandez e a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, em corrida de kart, em Brasília
O maquiador Agustín Fernandez e a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, em corrida de kart, em Brasília Crédito: Reprodução/Instagram @mibolsonarao
Esposa do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), a primeira-dama Michelle Bolsonaro aproveitou o fim de semana para se divertir sobre rodas. Ela curtiu uma corrida em pista de kart com o amigo maquiador Agustín Fernandez. O encontro foi em  Brasília. 
Segundo informações do Extra, os dois disputaram na pista de corrida do local e Michelle chegou a pilotar um dos possantes. A dupla também posou junta à beira da pista. 

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"A gente crente que estava arrasando", ainda brincou Agustín, que decidiu postar o placar de resultados da competição, que ainda envolveu outras pessoas. Em suas redes, a primeira-dama repostou o registro em que os dois brincam com os capacetes.

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