Michelle Bolsonaro se diverte em corrida de kart com maquiador famoso

Esposa do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), a primeira-dama Michelle Bolsonaro aproveitou o fim de semana para se divertir sobre rodas. Ela curtiu uma corrida em pista de kart com o amigo maquiador Agustín Fernandez. O encontro foi em Brasília.
Segundo informações do Extra, os dois disputaram na pista de corrida do local e Michelle chegou a pilotar um dos possantes. A dupla também posou junta à beira da pista.
"A gente crente que estava arrasando", ainda brincou Agustín, que decidiu postar o placar de resultados da competição, que ainda envolveu outras pessoas. Em suas redes, a primeira-dama repostou o registro em que os dois brincam com os capacetes.