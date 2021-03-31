Marília Mendonça publica foto fazendo exercício com a mãe: 'Cuidando de quem amo'

A cantora Marília Mendonça e sua mãe, Ruth Crédito: Instagram / @mariliamendoncacantora

A sertaneja Marília Mendonça publicou uma foto nas suas redes sociais onde aparece ao lado da mãe, Ruth, a segunda-feira, 29. A cantora conta que as duas sempre começam a semana treinando juntas. "Cuidando de quem eu amo nos detalhes: treinando juntas na segunda, né Ruth?", escreveu na legenda.

Marília aproveitou para fazer uma pergunta aos seus seguidores: "Desde um simples eu te amo, um almoço (ou uma pia de vasilha lavada), o que você tem feito pra cuidar de quem você ama?".

Na quinta-feira, 25, a cantora relembrou a história de sua mãe, publicando um texto para que todos pudessem ler. "Um pouco de luta da minha mãe e de nossa família pra quem se interessar... chorei lendo e relembrando", escreveu no Twitter.