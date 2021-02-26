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Marília Mendonça diz ter vendido carro por crise financeira na pandemia

Artista, assim como muitos outros, projeta ano difícil em 2021
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 fev 2021 às 13:41

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 13:41

A cantora Marília Mendonça
A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora
A crise econômica por causa do novo coronavírus parece ter chegado à cantora Marília Mendonça, 25. De acordo com ela, foi preciso vender um carro para conter as despesas de uma época em que ninguém conseguiu trabalhar como queria. "Efeito da pandemia, né? É a vida", disse.
O ano de 2020 foi a época em que Mendonça menos trabalhou. As revelações foram feitas por ela durante um bate-papo com seguidores no Instagram. "E pelo visto não será em 2021", emendou.
Um dos seguidores sugeriu que ela comprasse um helicóptero em tempos de dificuldade e ela respondeu de forma bem-humorada. "Eu vendendo os trens e vocês mandando eu comprar helicóptero. Não é possível. Devem achar que eu sou o Silvio Santos, mesmo", comentou enquanto tentava se livrar do congestionamento.
Marília Mendonça sempre fez o estilo sincera nas redes sociais. Em dezembro de 2020, ela revelou por meio das redes sociais que muita gente parou de segui-la e até de gostar dela depois que anunciou a gravidez do filho, Léo, fruto de seu relacionamento com Murilo Huff, 25.
"Quando veio a notícia da gravidez, muitos fãs abandonaram o barco. Nada me deixou mais chateada nessa vida. Se você ama o meu filho, você me ama. Obrigada por tanto carinho com meu pequeno!", escreveu ela.

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Já em janeiro de 2021, a cantora rebateu uma seguidora que disse que ela tinha a obrigação de ser magra por causa de seu dinheiro e sua pouca idade. O fato ocorreu após a publicação de um vídeo no qual Mendonça mostrava a boa forma de biquíni. "Aquela fase das férias que você só quer voltar para casa", escreveu ela na legenda.
Foi então que a seguidora resolveu dar sua opinião. "Realmente, Marília Mendonça, você tem que estar com esse corpo, né, o dinheiro que você tem e com a idade que você tem realmente é o mínimo", disparou.
A artista não deixou por menos. "Eu não 'tenho' que estar com nada, minha senhora. Nem eu nem ninguém", emendou. No comentário, foram praticamente unânimes os apoios à Marília. Havia mais de 900 postagens após a resposta da cantora.

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