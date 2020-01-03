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Infecção

Marido de Ana Hickmann é internado ao descobrir doença: 'Difícil'

Apresentadora Ana Hickmann foi à web fazer um desabafo sobre como está sendo difícil enfrentar esses primeiros dias de 2020 com o marido internado após descobrir infecção severa

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 08:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 08:50
A apresentadora Ana Hickmann e o marido, o empresário Alexandre Correa Crédito: Reprodução/Instagram @ahickmann
Ana Hickmann, apresentadora da Record TV, usou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 2, para lamentar o fato de que seu marido, Alexandre Correa, está internado por conta de uma infecção.
O próprio Alexandre comentou a situação em stories na noite do dia 1º: "Há quatro dias comecei com uma inflamação no pescoço e 'fui levando'. De manhã, acordei e meu pescoço estava bastante inchado. Vim correndo para o [hospital] Albert Einstein."
"Acabaram diagnosticando que estou com uma infecção na [glândula] parótida com alguns linfonodos. O negócio é meio esquisito", continuou.
Ana Hickmann falou sobre o ocorrido aos seus seguidores: "Infelizmente, o meu marido está internado. Ele está com uma infecção e está sendo tratado. Gostaria de agradecer todas as mensagens de carinho".
Na sequência, Ana Hickmann completou: "O mais difícil é explicar para o Alezinho por quê o papai não está em casa. Amor da minha vida, estamos todos rezando e torcendo para você se recuperar logo e voltar a brincar com nosso filho".

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Alexandre Correa agradeceu o apoio da esposa: "Obrigado, amor! Meu muito obrigado a todo mundo que está me mandando mensagem. Tudo vai ficar bem."

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