Marido de Ana Hickmann é internado ao descobrir doença: 'Difícil'

Ver essa foto no Instagram

Acho que ninguém quer começar o ano assim, mas infelizmente o meu marido @alewin71 está internado. Ele está com uma infeção e está sendo tratado. Gostaria de agradecer todas as mensagens de carinho, afeto e amor. Isso nos dá força. Agora o mais difícil é explicar pra o Alezinho porque o papai não está está em casa? Amor da minha vida estamos todos rezando e torcendo para você se recuperar logo e voltar a brincar com nosso filho. Obrigada a todos pela força! ??