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Maria Bethânia entra no Instagram e posta foto rara: 'Não dá mais'

Cantora Maria Bethânia ganhou mais de 37 mil seguidores em menos de 24h depois de entrar oficialmente para o Instagram e entendeu que não dá mais para segurar essa onda digital

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 08:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 08:51
  Crédito: Globo/Fábio Rocha
Maria Bethânia sempre tentou ser discreta em todas suas movimentações. Mas chega uma hora em que não dá mais para se esquivar das novas tecnologias em tempos em que a era digital se faz tão forte assim. E parece que ela entendeu o recado.

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A cantora entrou no Instagram nesta terça-feira (29) e em duas horas já tinha conquistado seis mil seguidores - número que aumentou até as 8h45 desta quarta (30), ultrapassando a marca dos 37 mil fãs. 
Ela inaugurou seu perfil com uma foto rara, em que surge de costas em que está com uma saia longa e um casaquinho com os cabelos presos. Na legenda, escreveu: "Não dá mais pra segurar: siga o perfil oficial de Maria Bethânia no Instagram". 

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