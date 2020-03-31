Mãe de Luciana Gimenez enfrenta tratamento contra câncer

A artista Vera Gimenez, mãe da apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @veragim

Diagnosticada com um câncer de coluna desde 2010, Vera Gimenez, mãe da apresentadora Luciana Gimenez , rompe mais uma etapa de seu tratamento contra a doença em meio à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus . Aos 72 anos, ela se submeterá a 10 sessões de radioterapia e, por isso, está redobrando os cuidados para não de infectar com a Covid-19.

"Estou ótima, só que com a imunidade baixa. Essa já é a segunda recidiva, mas está tudo sob controle. As sessões de radioterapia foram para destruir os pontos onde estava o câncer nos ossos", disse a artista ao jornal Extra.

De acordo com a publicação, este é o terceiro tumor que a matriarca dos Gimenez enfrenta. O primeiro foi em 1994, quando ela venceu a luta contra o câncer de mama. Em 2004, foi diagnosticada com um tumor na costela, mas também ficou curada.