Mãe de Luciana Gimenez enfrenta tratamento contra câncer

Diagnosticada com um câncer de coluna desde 2010, Vera Gimenez, mãe da apresentadora Luciana Gimenez, rompe mais uma etapa de seu tratamento contra a doença em meio à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus. Aos 72 anos, ela se submeterá a 10 sessões de radioterapia e, por isso, está redobrando os cuidados para não de infectar com a Covid-19.
"Estou ótima, só que com a imunidade baixa. Essa já é a segunda recidiva, mas está tudo sob controle. As sessões de radioterapia foram para destruir os pontos onde estava o câncer nos ossos", disse a artista ao jornal Extra.
De acordo com a publicação, este é o terceiro tumor que a matriarca dos Gimenez enfrenta. O primeiro foi em 1994, quando ela venceu a luta contra o câncer de mama. Em 2004, foi diagnosticada com um tumor na costela, mas também ficou curada.
"Sou a favor que jovens que não convivem com grupo de risco voltem a trabalhar agora em abril. O país não pode ser destruído. O Brasil não é a China e nem os Estados Unidos que possuem um clima frio rigoroso", opina, ainda, quando questionada sobre o isolamento.