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Mãe de Luciana Gimenez enfrenta tratamento contra câncer

Vera Gimenez, de 72 anos, enfrenta seu terceiro câncer e, em meio à quarentena da pandemia do coronavírus, será submetida a sessões de radioterapia

Publicado em 31 de Março de 2020 às 09:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 09:49
A artista Vera Gimenez, mãe da apresentadora Luciana Gimenez
A artista Vera Gimenez, mãe da apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @veragim
Diagnosticada com um câncer de coluna desde 2010, Vera Gimenez, mãe da apresentadora Luciana Gimenez, rompe mais uma etapa de seu tratamento contra a doença em meio à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus. Aos 72 anos, ela se submeterá a 10 sessões de radioterapia e, por isso, está redobrando os cuidados para não de infectar com a Covid-19. 
"Estou ótima, só que com a imunidade baixa. Essa já é a segunda recidiva, mas está tudo sob controle. As sessões de radioterapia foram para destruir os pontos onde estava o câncer nos ossos", disse a artista ao jornal Extra. 
De acordo com a publicação, este é o terceiro tumor que a matriarca dos Gimenez enfrenta. O primeiro foi em 1994, quando ela venceu a luta contra o câncer de mama. Em 2004, foi diagnosticada com um tumor na costela, mas também ficou curada. 

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"Sou a favor que jovens que não convivem com grupo de risco voltem a trabalhar agora em abril. O país não pode ser destruído. O Brasil não é a China e nem os Estados Unidos que possuem um clima frio rigoroso", opina, ainda, quando questionada sobre o isolamento. 

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