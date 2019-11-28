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Aos 90 anos

Mãe de Gugu se emociona e chega de cadeira de rodas a velório

Dona Maria do Céu, de 90 anos, chegou ao local do velório de Gugu Liberato, seu filho, de cadeira de rodas e foi amparada por familiares e amigos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 12:35

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 12:35

Maria do Céu, de 90 anos, chegando ao velório de Gugu Liberato, seu filho, de cadeira de rodas Crédito: Reprodução/Instagram @contaaiwanda
Maria do Céu, de 90 anos, chegou emocionada ao velório do filho, o apresentador Gugu Liberato, nesta quinta-feira (28). Ela chegou de cadeira de rodas à cerimônia que vai durar até a próxima sexta (29) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). 
Segundo informações da revista Caras, a matriarca da família estava visivelmente emocionada e entrou na Alesp pelo salão principal do local em que será velado Gugu. 

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Maria do Céu estava amparada por amigos e familiares e bem próxima de Aparecida Liberato, irmã de Gugu. 

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