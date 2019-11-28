Mãe de Gugu se emociona e chega de cadeira de rodas a velório

Maria do Céu, de 90 anos, chegou emocionada ao velório do filho, o apresentador Gugu Liberato, nesta quinta-feira (28). Ela chegou de cadeira de rodas à cerimônia que vai durar até a próxima sexta (29) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).
Segundo informações da revista Caras, a matriarca da família estava visivelmente emocionada e entrou na Alesp pelo salão principal do local em que será velado Gugu.
Maria do Céu estava amparada por amigos e familiares e bem próxima de Aparecida Liberato, irmã de Gugu.