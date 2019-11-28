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Filho carrega caixão e corpo de Gugu chega à Assembleia para velório

Corpo do apresentador Gugu Liberato será velado até esta sexta (29), na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), antes de seguir para o enterro, em cemitério do Morumbi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 12:16

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 12:16

Corpo do apresentador Gugu Liberato chega à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para ser velado; caixão é carregado, também, pelo filho mais velho do apresentador, João Augusto Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @fofoquixo
corpo do apresentador Gugu Liberato chegou à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) por volta das 10h20 desta quinta (28) para ser velado em cerimônia que durará até esta sexta (29). O local do velório foi reservado à família e amigos e será aberto ao público ao meio-dia. 
> Mãe de Gugu se emociona e chega de cadeira de rodas a velório
O voo com o corpo do apresentador deixou Orlando, na Flórida, Estados Unidos, na noite desta quarta (27) e chegou ao Brasil às 6h01 desta quinta (28), ao Aeroporto Internacional de Viracopos, de onde saiu em comboio até a Alesp. 

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O deslocamento levou chega de 1h45. 
enterro do apresentador acontece nesta sexta (29) no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, em São Paulo. O cortejo do velório para o enterro deve acontecer em um carro do Corpo de Bombeiros. 

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