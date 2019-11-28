Filho carrega caixão e corpo de Gugu chega à Assembleia para velório

O corpo do apresentador Gugu Liberato chegou à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) por volta das 10h20 desta quinta (28) para ser velado em cerimônia que durará até esta sexta (29). O local do velório foi reservado à família e amigos e será aberto ao público ao meio-dia.
O voo com o corpo do apresentador deixou Orlando, na Flórida, Estados Unidos, na noite desta quarta (27) e chegou ao Brasil às 6h01 desta quinta (28), ao Aeroporto Internacional de Viracopos, de onde saiu em comboio até a Alesp.
O deslocamento levou chega de 1h45.
O enterro do apresentador acontece nesta sexta (29) no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, em São Paulo. O cortejo do velório para o enterro deve acontecer em um carro do Corpo de Bombeiros.