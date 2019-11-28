Rainha Elizabeth II quer se aposentar em 18 meses, diz site

Crédito: Reprodução/Instagram @rainhadoreinounido

Ao que parece, começa a ser ventilada a possibilidade de a rainha Elizabeth II se aposentar daqui a 18 meses. Segundo informações do portal She Knows, um dos mais conceituados do mundo sobre o universo da família real e celebridades, a monarca pretende se "aposentar" para que seu filho mais velho, o príncipe Charles , assuma suas funções públicas em breve.

De acordo com o She Knows, não se trata exatamente de uma abdicação do trono, já que a chefe da Casa Real de Windsor não pode nem ouvir falar nessa palavra, mas na prática o efeito dessa decisão seria mesmo o de Elizabeth II dizer um "goodbye" à coroa.

Aos 93 anos de idade, a rainha está em plena saúde física e mental, mas informações dos bastidores do palácio também dão conta de que ela tem consciência de que pode estar perto do fim da vida e quer, por isso, deixar tudo ajeitado para o filho, que nesse caso entraria em cena como príncipe regente.

Elizabeth II já até teria resolvido as questões e protocolos ligados à sua morte, inclusive o próprio funeral.

JUBILEU DE SAFIRA: ELIZABETH II