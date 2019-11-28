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Rainha Elizabeth II quer se aposentar em 18 meses, diz site

Aos 93 anos de idade e há 67 anos no trono de rainha, Elizabeth II é a monarca que ficou por mais tempo em toda a história do Reino Unido, sendo a primeira a celebrar Jubileu de Safira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 12:01

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 12:01

  Crédito: Reprodução/Instagram @rainhadoreinounido
Ao que parece, começa a ser ventilada a possibilidade de a rainha Elizabeth II se aposentar daqui a 18 meses. Segundo informações do portal She Knows, um dos mais conceituados do mundo sobre o universo da família real e celebridades, a monarca pretende se "aposentar" para que seu filho mais velho, o príncipe Charles, assuma suas funções públicas em breve.
De acordo com o She Knows, não se trata exatamente de uma abdicação do trono, já que a chefe da Casa Real de Windsor não pode nem ouvir falar nessa palavra, mas na prática o efeito dessa decisão seria mesmo o de Elizabeth II dizer um "goodbye" à coroa. 
Aos 93 anos de idade, a rainha está em plena saúde física e mental, mas informações dos bastidores do palácio também dão conta de que ela tem consciência de que pode estar perto do fim da vida e quer, por isso, deixar tudo ajeitado para o filho, que nesse caso entraria em cena como príncipe regente. 

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Elizabeth II já até teria resolvido as questões e protocolos ligados à sua morte, inclusive o próprio funeral. 

JUBILEU DE SAFIRA: ELIZABETH II

Em fevereiro de 2017, Elizabeth II abriu os cofres de Buckingham e usou de suas mais valiosas joias para protagonizar em sua cerimônia de Jubileu de Safira. O festão celebrou os 65 anos de reinado da monarca e, pasme: ela se tornou a primeira monarca da história do Reino Unido a ficar tanto tempo no trono. 

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