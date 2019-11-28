Globo decide e especial com Roberto Carlos será internacional

O especial de fim de ano de Roberto Carlos na Globo já gerou bastante confusão na web. Ora internautas diziam que o Rei seria substituído e ora tudo era negado. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o cantor capixaba não só está confirmado na telinha como as gravações da exibição está sendo finalizada nesta semana na Opera do Arame, em Curitiba.
Segundo a colunista, a equipe de Boninho viajou também com Roberto por turnês pelos Estados Unidos e Europa para gravar takes em Nova York, Miami, Paris, Londres e Madrid que serão incorporados à gravação final, que também terá cenas do show Roberto Carlos em Jerusalém.
A gravação vai ao ar na Globo, de acordo com Fábia Oliveira, no próximo dia 20 de dezembro logo após a novela "Amor de Mãe".