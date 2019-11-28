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Globo decide e especial com Roberto Carlos será internacional

Nos bastidores, comentário é de que esta é a melhor edição de Especial de Fim de Ano de Roberto Carlos feito até hoje e, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a gravação terá takes feitos na Europa e Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 11:22

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 11:22

  Crédito: Caio Girardi
O especial de fim de ano de Roberto Carlos na Globo já gerou bastante confusão na web. Ora internautas diziam que o Rei seria substituído e ora tudo era negado. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o cantor capixaba não só está confirmado na telinha como as gravações da exibição está sendo finalizada nesta semana na Opera do Arame, em Curitiba. 
> ES terá sessões especiais de show de Roberto Carlos em dezembro
Segundo a colunista, a equipe de Boninho viajou também com Roberto por turnês pelos Estados Unidos e Europa para gravar takes em Nova York, Miami, Paris, Londres e Madrid que serão incorporados à gravação final, que também terá cenas do show Roberto Carlos em Jerusalém

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A gravação vai ao ar na Globo, de acordo com Fábia Oliveira, no próximo dia 20 de dezembro logo após a novela "Amor de Mãe". 

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