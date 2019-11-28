Fãs se reúnem para velório de Gugu; corpo está a caminho em comboio

O apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @paullorossi

Fãs e amigos de Gugu Liberato estão desde a última terça-feira (26) se reunindo na região da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde será velado o corpo do apresentador - a caminho do local - a partir das 10h desta quinta (28).

Enquanto esperam na fila, os fãs cantam músicas que marcaram a carreira de Gugu, como "Pintinho Amarelinho".

Em programas de TV como o " Mais Você ", na manhã desta quinta (28), repórteres de Ana Maria Braga mostraram fãs que foram de longe prestigiar os últimos momentos do apresentador em corpo presente.

CORPO DE GUGU LIBERATO É LEVADO EM COMBOIO

O corpo de Gugu Liberato seguiu em comboio para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) por volta das 8h35 desta quinta (28) direto do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.