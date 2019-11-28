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Cerimônia

Fãs se reúnem para velório de Gugu; corpo está a caminho em comboio

Corpo de Gugu Liberato está chegando em comboio à Assembleia Legislativa de São Paulo para velório a partir das 10h desta quinta (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 10:50

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 10:50

O apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @paullorossi
Fãs e amigos de Gugu Liberato estão desde a última terça-feira (26) se reunindo na região da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde será velado o corpo do apresentador - a caminho do local - a partir das 10h desta quinta (28). 
Enquanto esperam na fila, os fãs cantam músicas que marcaram a carreira de Gugu, como "Pintinho Amarelinho".
Em programas de TV como o "Mais Você", na manhã desta quinta (28), repórteres de Ana Maria Braga mostraram fãs que foram de longe prestigiar os últimos momentos do apresentador em corpo presente. 

CORPO DE GUGU LIBERATO É LEVADO EM COMBOIO

O corpo de Gugu Liberato seguiu em comboio para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) por volta das 8h35 desta quinta (28) direto do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. 
O voo que trouxe o corpo do apresentador dos Estados Unidos ao Brasil saiu de Orlando, na Flórida, na noite desta quarta (27) e chegou ao Terminal de Campinas, já em São Paulo, às 6h01 desta quinta (28).

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