Luciana Gimenez sofre acidente durante gravação no SBT

A apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

A apresentadora Luciana Gimenez sofreu um pequeno acidente durante as gravações do Te Devo Essa Brasil, do SBT, no início desse mês.

Segundo informações do Na Telinha, do Uol, a mãe de Lucas Jagger derrubou uma marreta no próprio pé enquanto colocava a mão na massa durante uma reforma de uma casa de Lorice Miguel, sua amiga e escolhida para participar do reality show.

"Foi só um susto. Ela estava calçada no momento, então não chegou a machucar. E também foi rapidamente atendida por uma equipe médica, que colocou gelo nos seus pés. No outro dia, estava de volta às gravações", revelou um integrante da equipe de Gimenez ao Na Telinha.