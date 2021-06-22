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Luciana Gimenez sofre acidente durante gravação no SBT

Apresentadora foi socorrida por equipe médica do programa Te Devo Essa Brasil ao deixar uma marreta cair em seus pés, segundo informações do Na Telinha, do Uol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2021 às 09:42

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 09:42

A apresentadora Luciana Gimenez
A apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
A apresentadora Luciana Gimenez sofreu um pequeno acidente durante as gravações do Te Devo Essa Brasil, do SBT, no início desse mês.
Segundo informações do Na Telinha, do Uol, a mãe de Lucas Jagger derrubou uma marreta no próprio pé enquanto colocava a mão na massa durante uma reforma de uma casa de Lorice Miguel, sua amiga e escolhida para participar do reality show. 
"Foi só um susto. Ela estava calçada no momento, então não chegou a machucar. E também foi rapidamente atendida por uma equipe médica, que colocou gelo nos seus pés. No outro dia, estava de volta às gravações", revelou um integrante da equipe de Gimenez ao Na Telinha. 

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No novo programa do SBT, comandado por Dony de Nuccio, a cada episódio famosos terão a oportunidade de expressar seu sentimento e gratidão a pessoas marcantes de sua vida, surpreendendo-os com reformas em suas casas. Durante as obras, os próprios convidados colocam a mão na massa e também opinam e ajudam a escolher os detalhes do projeto. 

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