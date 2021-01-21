Lucas Lucco lamenta a morte do avô por Covid-19

O cantor Lucas Lucco Crédito: Felipe Flores/Reprodução/Instagram @lucaslucco

Lucas Lucco , 29, lamentou nesta quarta-feira (20) a morte do avô dele, Joaquim, que estava internado havia duas semanas com Covid-19 . O cantor vinha pedindo orações por diversos familiares que pegaram a doença.

Na última segunda-feira (18), o cantor havia revelado que Joaquim estava intubado havia três dias. Mesmo assim, ele continuava demonstrando otimismo com relação à recuperação do avô.

Nas redes sociais, Lucco disse estar triste pela partida do avô. Por outro lado, comemorou a boa resposta ao tratamento da avó, Julia, que continua internada com a doença, e a alta do pai, Paulo Roberto, que também havia contraído o vírus.

"Queria dar uma notícia boa, mas a vontade de Deus é a que vale", lamentou. "Meu avô Joaquim faleceu hoje em virtude das complicações da Covid-19. Ele estava na UTI se tratando e, infelizmente, veio a falecer."

"Tenho muitos motivos para ficar triste", disse. "Convivi boa parte da vida com meus avôs e avós. Mas tenho mais motivos ainda para agradecer porque meu pai está bem e minha vó também. Ainda está internada, mas se recuperando muito bem."

"Tem o Luca também", disse sobre o filho que está esperando com Lorena Carvalho. "Essa vida nova que está chegando com muita saúde, com oito meses de gravidez. Infelizmente meu vozinho não vai conseguir conhecer o bisneto dele."