Lucas Lucco lamenta a morte do avô por Covid-19

Lucas Lucco, 29, lamentou nesta quarta-feira (20) a morte do avô dele, Joaquim, que estava internado havia duas semanas com Covid-19. O cantor vinha pedindo orações por diversos familiares que pegaram a doença.
Na última segunda-feira (18), o cantor havia revelado que Joaquim estava intubado havia três dias. Mesmo assim, ele continuava demonstrando otimismo com relação à recuperação do avô.
Nas redes sociais, Lucco disse estar triste pela partida do avô. Por outro lado, comemorou a boa resposta ao tratamento da avó, Julia, que continua internada com a doença, e a alta do pai, Paulo Roberto, que também havia contraído o vírus.
"Queria dar uma notícia boa, mas a vontade de Deus é a que vale", lamentou. "Meu avô Joaquim faleceu hoje em virtude das complicações da Covid-19. Ele estava na UTI se tratando e, infelizmente, veio a falecer."
"Tenho muitos motivos para ficar triste", disse. "Convivi boa parte da vida com meus avôs e avós. Mas tenho mais motivos ainda para agradecer porque meu pai está bem e minha vó também. Ainda está internada, mas se recuperando muito bem."
"Tem o Luca também", disse sobre o filho que está esperando com Lorena Carvalho. "Essa vida nova que está chegando com muita saúde, com oito meses de gravidez. Infelizmente meu vozinho não vai conseguir conhecer o bisneto dele."
"Diante da minha fé inabalável na vida eterna e na imortalidade da alma, não posso ficar triste, nem ser ingrato", avaliou. "Tenho certeza de que meu avô está sendo muito bem recebido por Jesus Cristo. E tenho certeza de que quem mais vai sentir somos nós, que ficamos aqui, sentindo falta da presença física dele."