AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Atriz com pneumonia

Eva Wilma recebe alta da UTI e apresenta evolução clínica

Segundo boletim médico, ela está consciente, "mantendo estabilidade hemodinâmica e vem apresentando evolução clínica satisfatória nos últimos dias"

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 17:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jan 2021 às 17:53
A atriz Eva Wilma
A atriz Eva Wilma Crédito: Globo/Divulgação
A atriz Eva Wilma, 87, recebeu alta da UTI do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta terça (19). Segundo boletim médico, ela está consciente, "mantendo estabilidade hemodinâmica e vem apresentando evolução clínica satisfatória nos últimos dias".
Ela havia sido internada na UTI do hospital no último dia 7 para tratar uma pneumonia. Segundo informado anteriormente, exames descartaram que ela tivesse contraído o novo coronavírus. Eva Wilma seguirá internada no apartamento "para otimização de parâmetros clínicos".
Em uma série de entrevistas para homenagear os 70 anos da televisão brasileira, completados em 18 de setembro, Pedro Bial conversou com a atriz. Uma das histórias que chamou mais a atenção foi a não escalação para um filme do cineasta Alfred Hitchcock.
Wilma relembrou que estava com o marido almoçando nos estúdios da Universal Pictures, em 1969, quando um agente se aproxima dela. "Ele veio me perguntar se poderia me fotografar, pois Hitchcock estava procurando uma atriz latino-americana para fazer o papel de uma cubana em um filme muito importante."
Ela afirmou que se deixou ser fotografada e retornou ao Brasil. Passados alguns meses, uma pessoa entrou em contato para convidá-la para participar do teste: "Fui para Hollywood no dia seguinte". Wilma recorda que Hitchcock tinha uma casa só para ele nos estúdios e que "parecia mais uma casa de filme de terror mesmo".
Depois de três meses, a atriz diz que foi escolhida uma alemã [Karin Dor] para o papel da cubana. "O meu consolo, também, digo para me conformar, é que 'Topázio' [1969] não foi um dos bons filmes de Hitchcock. Eu assisti e falei: 'Esse papel não era para mim'. Mas era para me conformar, porque eu queria ter feito."

Veja Também

É falso que Angélica disse que não vai tomar vacina contra Covid-19

"BBB 21": capixaba Arcrebiano já namorou cantora Maraisa

Mulher de Paulinho, do Roupa Nova, entra com ação contra filhos do músico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Messi e Lamine Yamal: da famosa foto do banho ao abraço na final da Copa do Mundo 2026
Imagem de destaque
Ferran Torres: o herói do bicampeonato espanhol na Copa do Mundo
Ferran Torres da Espanha, comemora o seu gol durante a partida entre Espanha e Argentina, pela Final da Copa do Mundo FIFA 2026, no New York New Jersey Stadium
Na prorrogação, Espanha vence a Argentina e é campeã da Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados