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Luana Piovani diz que não vê problema em tretar com ex nas redes sociais

'Nunca falo mal', diz apresentadora ao falar sobre conversa com os filhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2019 às 19:39

Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 19:39

A atriz Luana Piovani Crédito: Reprodução/Instagram @luapio
A atriz Luana Piovani, 43, foi uma das convidadas de Thalita Rebouças no podcast "Unidas pela Separação". A série de nove episódios, disponível na plataforma Storytel, reúne convidadas e especialistas para falar desse momento tão doloroso que é o divórcio. 
Piovani participa do quinto episódio da série de entrevistas e fala sobre a exposição de sua separação nas redes sociais. "Se você acha que eu tenho que ficar quatro dias sem meus filhos chorando sozinha, eu não farei isso não. Quando eu tinha 20 anos e falava mal de quem pagava meu salário. Imagina se eu me calaria em relação a algo com os meus filhos", falou a atriz durante o papo com a escritora.

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Mãe de Dom, 7 e dos gêmeos Bem e Liz, de quatro anos, ela disse que essa crise toda não chega no ouvido das crianças. "Converso com eles sobre a minha relação com o pai deles com o Dom, porque os gêmeos não estão nem aí. Nunca falo mal, mas eu respondo o que ele pergunta", diz Piovani, que comenta ainda a maturidade do filho mais velho. "Ele age como se tivesse 12 anos."
Um dos assuntos que eles tiveram de conversar foi quando Dom viu uma foto de seu pai anunciando a cantora Anitta como namorada. "Expliquei para ele que fiquei chateada dele ter descoberto isso por meio de uma foto. Mas disse que o papai é nosso amigo, é família, e que estava tudo bem", afirmou Piovani. 
A entrevista foi dada por Piovani há alguns meses e ela ainda estava com dificuldade de entender todo esse processo de separação. "Tô num lugar que eu não consigo me conformar que algo tão bom tenha ficado tão ruim. Parece que desliga um botão chamado empatia."

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