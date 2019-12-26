Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Pedro Scooby diz não ser pai ausente de seus três filhos com Luana Piovani

Ex de Anitta afirma que a distância geográfica dificulta o contato com as crianças, mas fala com elas todos os dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 20:02

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 20:02

O surfista Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
Pedro Scooby disse em entrevista à revista Quem nesta quinta-feira, 26, que não é um pai ausente, em resposta às críticas que tem recebido de internautas e de sua ex-mulher Luana Piovani.
O surfista e a atriz são pais de Dom, de sete anos, e Bem e Liz, de quatro. "As pessoas, às vezes, não entendem. Falam muita besteira. Outro dia, meu filho Bem teve uma dorzinha e foi levado para o hospital. Pronto. Choveu comentários dizendo que enquanto eu estava em um show, a criança estava hospitalizada. Gente, ele não estava morrendo. Foi apenas uma dor de ouvido", recordou.

Veja Também

Scooby diz não estar bravo com Luana Piovani após título de 'mole do ano'

Mesmo com dor no ombro, Pedro Scooby volta a surfar em Nazaré

Pedro Scooby fala sobre lesão e frisa: 'Vou continuar pegando onda gigante'

Pedro Scooby, que namorou a cantora Anitta, falou ainda que a distância geográfica dificulta o contato, já que as crianças moram com Luana Piovani em Portugal. Mas, mesmo assim, fala com os filhos todos os dias e que "se entrega quando está com eles."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados