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Polêmica

Scooby diz não estar bravo com Luana Piovani após título de 'mole do ano'

Atriz criticou atitudes e ausência do ex na vida dos filhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 18:29

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 18:29

O surfista Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
Pedro Scooby, 31, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (18) para mostrar que não se abalou com as críticas da ex-mulher, Luana Piovani, 43, que deu a ele o título de "mole do ano" durante uma transmissão em seu canal no YouTube, Luana Sem Freio, e falou sobre a ausência do surfista na vida dos filhos. 
"Pra que levar a vida tão a sério, se a vida é uma alucinante aventura da qual jamais sairemos vivos", escreveu ele em sua conta no Instagram. "Vi essa frase no Instagram do Felipe Cesarano e simplifica o que eu penso! Essa frase não é do Bob Marley... É do Elbert Hubbard! Mas o que vale é a mensagem", completou. 
O post do surfista foi seguido de muitos elogios e críticas de seus seguidores, que chegaram a questionar a relação dele com os filhos e se ele tem raiva de Luana pelos comentários: "Eu não! Falar até papagaio fala!", alfinetou ele. 
Na terça (17), Luana fez uma live com seus seguidores em que elegeu uma lista de melhores de 2019, onde acabou dando o título de "mole do ano" para Scooby. "Mole do ano pra mim é ele ter perdido a família dele, mais do que a vergonha nacional que passou fazendo tudo que ele fez", afirmou ela. 

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"Acho que o mole do ano foi o resultado das péssimas atitudes que ele teve. Aí ele perdeu essa liberdade que eu tinha dado de ir e vir dentro da nossas vidas, dentro da nossa família. Agora liga, pede, eu vejo se sim ou não e tem adequar as prioridades na vida das crianças. É um pai que visita, é isso!", explicou Luana.
"Nessas minhas viagens eu estou trabalhando! Não sei se você sabe disso?! Quanto a mulher me acompanhar no meu trabalho, isso é um problema meu! E quanto aos meus filhos, eu sempre tive que viajar muito, mas todo o tempo que tenho com eles sou muito presente e eles sabem disso!", afirmou Scooby. 
Ele comentou ainda que não tem uma boa relação com Luana no momento e, por isso, não passará o Natal deste ano com Dom, 7, Bem, 4, e Liz, 4. Mas ele acrescentou que passou com eles todos os natais das vidas deles. "Acredito que vou conseguir com que eles passem comigo no ano que vem!", completou.
Essa não é a primeira vez que os dois usam as redes sociais para alfinetarem um ao outro. Isso teve início quando Scooby tornou público seu namoro com a cantora Anitta, 26, em junho deste ano, poucos meses após a separação com Luana. "Eu estava mostrando insatisfação com o tipo de atitude horrível, sem nenhum tipo de empatia e respeito que meu ex estava tendo com a família dele", justificou Luana aos fãs nesta terça.

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