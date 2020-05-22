Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abriu o jogo!

Loreto diz que já pediu para amigos comprarem remédio para ereção

'Brochar é tão natural', justificou o ator durante live com sexóloga que era sua parceira na época de 'Amor e Sexo', na Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 08:27

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 08:27

O ator José Loreto
O ator José Loreto Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto
O ator José Loreto, 35, fez algumas revelações sexuais durante uma live com a sexóloga Regina Navarro Lins, parceira dele na época do programa Amor e Sexo (Globo).
Na live, ele lembrou da primeira vez que brochou com uma menina. "Minha primeira brochada foi quando fiquei com uma menina, foi um transtorno, escondido em banheiro de condomínio. Arrumei uma desculpa, falei que estava casado. No dia seguinte eu queria arrumar remédio para ereção. Meu objetivo era mostrar quem eu sou, o macho alfa e potente, não podia deixar má impressão. Pedia para os meus amigos para comprar remedinho", disse.
Ele revelou que tinha um pensamento machista antigamente. "Brochar é tão natural. E quantas vezes eu na cabeça machista ficava com medo de brochar, o sexo era ruim."

Veja Também

Costureira, ex-garota de programa vende máscaras e doa lucro no ES

Deborah Secco revela que já namorou dois homens ao mesmo tempo

Tiago Ramos e mãe de Neymar terminam namoro, diz site

De acordo com Loreto, ele agora está numa fase de redescobertas. "Eu ainda estou tentando evoluir sexualmente e espiritualmente. Eu pesquiso, quero ser mais tântrico, ir mais devagar [no sexo]. Então estou me redescobrindo."
José Loreto também disse que já se apaixonou e separou algumas vezes nos últimos tempos. A relação dele com Débora Nascimento, com quem terminou um casamento de forma conturbada, é tranquila.
"Nos damos super bem com relação a isso. Temos guarda compartilhada. A Bella [filha] é o amor da minha vida. Moramos no mesmo condomínio."
Débora e Loreto anunciaram a separação em fevereiro de 2019, após três anos casados. Depois do anúncio, houve especulações de que o rompimento teria sido provocado pelo envolvimento do ator com a atriz Marina Ruy Barbosa, com quem ele contracenou em "O Sétimo Guardião" (Globo, 2018-2019). O relacionamento com Marina foi desmentido, mas Loreto admitiu ter traído a mulher.
Porém, quase um ano após a turbulenta separação de Loreto, Débora Nascimento contou que mantém uma relação harmônica com o ex-marido. "Eu e José somos amigos até hoje. Não o amo como homem, mas vou amá-lo como amigo para sempre. Moramos perto e Bella pode ver os dois no mesmo dia. Somos muito parceiros", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 plantas que trazem energias positivas para o seu lar
Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso
Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados