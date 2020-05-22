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Deborah Secco revela que já namorou dois homens ao mesmo tempo

Casada com Hugo Moura, atriz surpreendeu ao fazer revelação chocante sobre relacionamento e anúncio aconteceu durante brincadeira na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 08:22

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 08:22

A atriz Deborah Secco
A atriz Deborah Secco Crédito: Reprodução/Instagram @dedesecco
A atriz Deborah Secco, 40, revelou que já namorou com dois homens ao mesmo tempo no passado. A revelação aconteceu durante um famoso jogo de "Eu Nunca" do aplicativo TikTok.
No jogo, era preciso ouvir certas frases de ações e inclinar o corpo para o lado que dizia "Eu Nunca" ou para o outro que dizia "Eu Já". A brincadeira foi feita junto do marido, Hugo Moura.
Em determinado momento, a musiquinha pergunta se já namorou duas pessoas ao mesmo tempo, e Secco disse que sim, para a surpresa do marido.
Mas ele também fez suas revelações, como a vez em que beijou três mulheres em uma mesma festa.

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Ao canal de Thais Fersoza, em 2019, Secco já havia feito uma outra declaração surpreendente: a de que já teve um romance com um homem casado.
Isolada em sua casa com sua filha, Maria, 4, e o marido, Hugo Moura, 30, Secco conta que não sabe quando poderá voltar a gravar as cenas como Alexia de "Salve-se Quem Puder". A Globo paralisou as gravações das novelas e colocou reprises no ar por causa da pandemia do novo coronavírus.
Justamente por isso, a atriz conta que já se desfez da caracterização da personagem. Ela disse que tirou o megahair com a ajuda do marido. "Foi um pouco frustrante, né? Na hora que engatou, que estava ficando bom, o personagem estava em um momento divertido, a gente teve que parar. Ninguém sabe onde tudo isso vai acabar", explicou em live com o Canal Brasil.

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