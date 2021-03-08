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Lipe Ribeiro posta foto com pai de Anitta e reforça ideia de romance com cantora

Casal teria começado a se relacionar quando participou de Ilhados com Beats

Publicado em 08 de Março de 2021 às 12:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mar 2021 às 12:22
Lipe Ribeiro posta foto ao lado de Painitto
Lipe Ribeiro posta foto ao lado de Painitto Crédito: Instagram/@lipemribeiro
Anitta, 27, já provou diversas vezes não ter medo de assumir seus relacionamentos amorosos, sejam eles duradouros ou passageiros. Prova disso foi a pegação com Lipe Ribeiro, 28, que participou dos realities De Férias Com o Ex (MTV) e A Fazenda (RecordTV) durante a participação dos dois na atração Ilhados com Beats, parceria entre a cantora e uma marca de cerveja.
Tudo indica que o que parecia curtição pode ter se transformado em algo mais sério. É o que indicam as fotos ao lado de Mauro Machado, o pai de Anitta postadas neste sábado (6) e também no domingo (7) no Instagram do influenciador digital.
"Fomos flagrados falando alguma besteira, painitto", escreveu na legenda de uma das imagens, usando o apelido pelo qual é conhecido o pai da cantora. Anitta está em Punta Cana, na República Dominicana desde o fim de fevereiro na companhia dos pais e também de amigos, como MC Rebecca.
Enquanto estiveram em Ilhados com Beats os dois chegaram a postar vídeos juntos em suas redes sociais, mas o beijo entre eles foi mesmo flagrado por outras pessoas que compartilharam vídeos e fotos na web. Com isso, o nome de Lipe foi parar entre os mais comentados no Twitter à época. "Deram início da pegação", brincou uma internauta.
Ribeiro está solteiro desde janeiro quando terminou o noivado com a influenciadora Yá Buriham. "Não, ele não me traiu. Eu que errei com ele e, sim, no momento não estamos mais juntos. Por favor, respeitem o momento que estamos passando", afirmou a jovem nas redes sociais na ocasião.

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